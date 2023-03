Nezaměstnanost v ČR v únoru stagnovala na 3,9 procenta, přibylo volných míst

Nezaměstnanost v Česku letos v únoru stagnovala, když stejně jako v lednu činila 3,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Lidí bez práce bylo ke konci února asi 282.500, což bylo zhruba o 550 méně než před měsícem. Počet volných míst oproti lednu stoupl přibližně o 2000 na téměř 283.100. Loni v únoru byla nezaměstnanost nižší, a to 3,5 procenta. Bez práce bylo tehdy asi 263.400 lidí a volných míst bylo 363.900.



Vývoj na trhu práce podle úřadu odpovídá nynějšímu ročnímu období. Přetrvává zájem hlavně o technické a dělnické profese a dlouhodobě o kvalifikované řemeslníky. Zároveň pokračuje zimní sezona v horských střediscích. Podle úřadu práce jsou zaměstnavatelé stále ve srovnání s předchozím rokem opatrnější v přijímání nových zaměstnanců, zejména kvůli dražším energiím či surovinám. Současně se ale většina zaměstnavatelů snaží udržet stávající stavy zaměstnanců a neplánuje výrazné propouštění, uvedl úřad.



Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) očekává v následujících měsících mírný pokles nezaměstnanosti. "Meziměsíčně (v únoru) v absolutní hodnotě klesl počet uchazečů o zaměstnání. A s nástupem jarních měsíců očekáváme každoroční rozjezd sezonních prací, především ve stavebnictví, v lesnictví nebo zemědělství," sdělil k dnešním údajům. "Současně už nyní zaznamenáváme zvýšený zájem ze strany měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací," doplnil.



Nejvyšší nezaměstnanost byla v únoru nadále v Ústeckém kraji s 5,8 procenta. Nad pěti procenty se držela dále ještě v Moravskoslezském kraji, kde činil podíl nezaměstnaných 5,2 procenta. Nejnižší byla naopak nezaměstnanost v Plzeňském a Zlínském kraji, kde shodně činila rovná tři procenta.



Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší stále na Karvinsku, kde dosahovala 8,4 procenta. V tomto okrese byl zároveň nejvyšší počet uchazečů o práci na jedno volné místo. Na každou volnou pozici připadalo na Karvinsku v průměru 10,6 uchazeče. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl opět v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,6 procenta lidí. Ve stejném okrese byl také nejnižší počet uchazečů na jedno volné místo, a to 0,2 uchazeče.