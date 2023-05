Krugman: Dluhový limit je zbytečný, recesi je možné se vyhnout

Paul Krugman hovořil na Yahoo Finance o dluhovém limitu a dalším vývoji v americké ekonomice. Podle něj by neochota americké vlády dostát svým finančním závazkům mohla vyvolat vážné tenze na finančních trzích, protože americké vládní dluhopisy jsou jedním z nejvýznamnějších aktiv na finančních trzích.



Podle ekonoma diskuse o dluhovém limitu nepředstavují odborné diskuse o správném nastavení vládních rozpočtů a výši vládního dluhu. Jde o čistě politickou věc, která může vyústit v to, že Spojené státy „nedodrží to, co slíbily.“ Navíc Krugman k dluhovým limitům řekl, že „nikdo jiný nic takového nemá“ a Spojené státy by se podle něj měly tohoto nástroje zbavit. Stačí totiž standardně používaný proces, kdy rozpočtové návrhy vlády musí projít Kongresem.



Schvalování rozpočtů a plánů vlády volenými zástupci je podle ekonoma dostatečný mechanismus, který zajišťuje, že prezident a vláda si neprosadí vše, co je napadne. Krugman pak hovořil o různých metodách, které by umožnily dluhové limity obejít. Podle něj moc nezáleží na tom, která by byla použita, jejich výsledek by byl nakonec stejný.



K dalšímu vývoji v ekonomice Krugman řekl, že podle něj je stále možné „technicky se vyhnout recesi“. K oficiálním datům z trhu práce pak podotkl, že například minulý měsíc si z nich mohl vybrat každý podle svého názoru. Celkově pak již nějakou dobu jednou vyzní optimisticky, jednou opačně.



Liz Ann Sonders ze Schwabu poukazuje na vývoj takzvaného indexu utrpení. Ten je prostým součtem míry inflace a míry nezaměstnanosti a jeho historický vývoj ukazuje následující graf:







Index utrpení byl mimořádně vysoko na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, příčinou byla kombinace vysoké inflace a nezaměstnanosti. Jeho hodnoty byly naopak mimořádně nízko po řadu let po finanční krizi, zejména kvůli velmi nízké inflaci. Poslední dva roky přinesly prudký růst hodnot indexu, ale nyní nastala jeho znatelná korekce s tím, jak klesá inflace a nezaměstnanost se drží na stále mimořádně nízkých hodnotách.



Zdroj: Yahoo Finance, Twitter