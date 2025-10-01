Shutdown v USA: Pat v Kongresu, hrozba recese a nejistota na trzích

Kongresu se nepodařilo dosáhnout dohody o financování do včerejší půlnoci, čímž spustil první shutdown americké vlády za téměř sedm let — a třetí za prezidentství Donalda Trumpa. Rozpočtový úřad Bílého domu nařídil agenturám, aby začaly realizovat své plány pro případ výpadku financování, což vedlo k uzavření vlády (s výjimkou nezbytných činností), narušilo práci stovek tisíc Američanů a ochromilo řadu veřejných služeb.
Hrozba propouštění a dopady na nezaměstnanost
Vzhledem k tomu, že se obě strany nedohodly na financování zdravotní péče a situaci využívají k formování obrazu před volbami do Kongresu v roce 2026, může být uzavření vlády — a jeho ekonomické dopady — zdlouhavé. Pokud by uzavření trvalo tři týdny, míra nezaměstnanosti by mohla podle odhadů Bloomberg Economics vzrůst z 4,3 % v srpnu na 4,6–4,7 % vzhledem k tomu, že pracovníci na nucené dovolené by byli započítáni jako dočasně nezaměstnaní.
Trump naznačil, že jeho administrativa by mohla toto uzavření využít k hromadnému propouštění federálních zaměstnanců nad rámec odhadovaných 750 000 pracovníků na nucené dovolené. To by mohlo zhoršit ekonomické důsledky shutdownu a prodloužit je i po jeho skončení. Tito propuštění by se přidali k přibližně 150 000 pracovníkům, kteří opustili federální sektor k 1. říjnu v rámci odložených výpovědí v rámci iniciativy DOGE Elona Muska.
Riziko recese a historické ztráty
V kombinaci s předchozími vlnami předčasných odchodů do důchodu a propouštění v tomto roce by to mohlo vyvolat v některých částech USA recesi, například v oblasti Washingtonu, D.C. Velká část ekonomických dopadů shutdownu se historicky po jeho skončení zotaví, ale ne všechny. Rozpočtový úřad Kongresu odhadl, že během částečného uzavření vlády v letech 2018–2019, které trvalo pět týdnů a bylo nejdelší v historii USA, neobnovila americká ekonomika 3 miliardy dolarů z celkových 11 miliard ztraceného ekonomického výkonu.
Shutdown by také zpozdil zveřejnění klíčových ekonomických údajů, jako je zpráva o zaměstnanosti od Úřadu pro statistiku práce, která měla být zveřejněna v pátek. Fed, který pečlivě sleduje ekonomická data při rozhodování o úrokových sazbách, by tak během shutdownu fungoval bez zásadních údajů.
Americké akciové futures klesly poté, co uplynul termín pro financování vlády. Dolar také oslabil. Zlato se vyšplhalo na rekord, když vzrostlo až na 3 875,53 USD za unci, přičemž šlo o pátý růstový den v řadě. Stříbro mezitím vyskočilo až o 2 % na 47,5598 USD za unci — méně než 5 % od historického maxima.
Investoři v minulosti uzavření vlády většinou přehlíželi, ale nyní by měli alespoň zvážit dopady na americké finanční trhy, které by prodloužený shutdown mohl mít. Po dlouhém býčím trhu by jakékoli zakolísání cen aktiv mohlo vést k nuceným výprodejům, které by prohloubily pokles.
Politické přestřelky, neústupnost obou stran a Obamacare
Demokraté a republikáni zůstávají v patové situaci ohledně toho, zda do dočasného zákona o financování vlády přidat požadavky týkající se zdravotní péče a dalších politik. Republikáni, kteří potřebují alespoň osm demokratů k podpoře zákona o financování, uvedli, že budou dále jednat, s jednodenní přestávkou kvůli svátku Jom Kipur, a budou opakovaně hlasovat o republikánském návrhu, dokud demokraté neustoupí.
„Musí propustit rukojmí,“ řekl novinářům vůdce republikánské většiny v Kongresu John Thune. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson napsal na síti X: „Demokraté oficiálně hlasovali pro SHUTDOWN vlády.“
Konkurenční demokratický návrh, který by zvýšil financování zdravotnictví a dalších oblastí o 1,5 bilionu dolarů, rovněž v Kongersu neprošel. Umírnění demokraté v Kongresu naznačili, že by mohli podpořit dočasný zákon o financování, pokud by probíhala vážná jednání o nákladech na zdravotní péči. Bez zásahu Kongresu by daňové úlevy na pojistné v rámci Obamacare vypršely 31. prosince, což by ohrozilo prudké zvýšení pojistného pro přibližně 20 milionů pojištěnců.
„Po měsících, kdy ztěžovali život a zvyšovali náklady, Donald Trump a republikáni nyní uzavřeli federální vládu, protože nechtějí chránit zdravotní péči amerického lidu,“ uvedli Schumer a Jeffries ve společném prohlášení.
Zdroj: Bloomberg