Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Shutdown v USA: Pat v Kongresu, hrozba recese a nejistota na trzích

Shutdown v USA: Pat v Kongresu, hrozba recese a nejistota na trzích

01.10.2025 9:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Kongresu se nepodařilo dosáhnout dohody o financování do včerejší půlnoci, čímž spustil první shutdown americké vlády za téměř sedm let — a třetí za prezidentství Donalda Trumpa. Rozpočtový úřad Bílého domu nařídil agenturám, aby začaly realizovat své plány pro případ výpadku financování, což vedlo k uzavření vlády (s výjimkou nezbytných činností), narušilo práci stovek tisíc Američanů a ochromilo řadu veřejných služeb.

Hrozba propouštění a dopady na nezaměstnanost

Vzhledem k tomu, že se obě strany nedohodly na financování zdravotní péče a situaci využívají k formování obrazu před volbami do Kongresu v roce 2026, může být uzavření vlády — a jeho ekonomické dopady — zdlouhavé. Pokud by uzavření trvalo tři týdny, míra nezaměstnanosti by mohla podle odhadů Bloomberg Economics vzrůst z 4,3 % v srpnu na 4,6–4,7 % vzhledem k tomu, že pracovníci na nucené dovolené by byli započítáni jako dočasně nezaměstnaní.

Trump naznačil, že jeho administrativa by mohla toto uzavření využít k hromadnému propouštění federálních zaměstnanců nad rámec odhadovaných 750 000 pracovníků na nucené dovolené. To by mohlo zhoršit ekonomické důsledky shutdownu a prodloužit je i po jeho skončení. Tito propuštění by se přidali k přibližně 150 000 pracovníkům, kteří opustili federální sektor k 1. říjnu v rámci odložených výpovědí v rámci iniciativy DOGE Elona Muska.

Riziko recese a historické ztráty

V kombinaci s předchozími vlnami předčasných odchodů do důchodu a propouštění v tomto roce by to mohlo vyvolat v některých částech USA recesi, například v oblasti Washingtonu, D.C. Velká část ekonomických dopadů shutdownu se historicky po jeho skončení zotaví, ale ne všechny. Rozpočtový úřad Kongresu odhadl, že během částečného uzavření vlády v letech 2018–2019, které trvalo pět týdnů a bylo nejdelší v historii USA,  neobnovila americká ekonomika 3 miliardy dolarů z celkových 11 miliard ztraceného ekonomického výkonu.

Shutdown by také zpozdil zveřejnění klíčových ekonomických údajů, jako je zpráva o zaměstnanosti od Úřadu pro statistiku práce, která měla být zveřejněna v pátek. Fed, který pečlivě sleduje ekonomická data při rozhodování o úrokových sazbách, by tak během shutdownu fungoval bez zásadních údajů.

Americké akciové futures klesly poté, co uplynul termín pro financování vlády. Dolar také oslabil. Zlato se vyšplhalo na rekord, když vzrostlo až na 3 875,53 USD za unci, přičemž šlo o pátý růstový den v řadě. Stříbro mezitím vyskočilo až o 2 % na 47,5598 USD za unci — méně než 5 % od historického maxima.

Investoři v minulosti uzavření vlády většinou přehlíželi, ale nyní by měli alespoň zvážit dopady na americké finanční trhy, které by prodloužený shutdown mohl mít. Po dlouhém býčím trhu by jakékoli zakolísání cen aktiv mohlo vést k nuceným výprodejům, které by prohloubily pokles.

Politické přestřelky, neústupnost obou stran a Obamacare

Demokraté a republikáni zůstávají v patové situaci ohledně toho, zda do dočasného zákona o financování vlády přidat požadavky týkající se zdravotní péče a dalších politik. Republikáni, kteří potřebují alespoň osm demokratů k podpoře zákona o financování, uvedli, že budou dále jednat, s jednodenní přestávkou kvůli svátku Jom Kipur, a budou opakovaně hlasovat o republikánském návrhu, dokud demokraté neustoupí.

„Musí propustit rukojmí,“ řekl novinářům vůdce republikánské většiny v Kongresu John Thune. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson napsal na síti X: „Demokraté oficiálně hlasovali pro SHUTDOWN vlády.“

Konkurenční demokratický návrh, který by zvýšil financování zdravotnictví a dalších oblastí o 1,5 bilionu dolarů, rovněž v Kongersu neprošel. Umírnění demokraté v Kongresu naznačili, že by mohli podpořit dočasný zákon o financování, pokud by probíhala vážná jednání o nákladech na zdravotní péči. Bez zásahu Kongresu by daňové úlevy na pojistné v rámci Obamacare vypršely 31. prosince, což by ohrozilo prudké zvýšení pojistného pro přibližně 20 milionů pojištěnců.

„Po měsících, kdy ztěžovali život a zvyšovali náklady, Donald Trump a republikáni nyní uzavřeli federální vládu, protože nechtějí chránit zdravotní péči amerického lidu,“ uvedli Schumer a Jeffries ve společném prohlášení.

Zdroj: Bloomberg

 

Čtěte více:

PODCAST Týdenní výhled: Silná ekonomika vs. slabá pracovní místa. Bude FED brzdit, nebo přidávat plyn?
29.09.2025 17:56
PODCAST Týdenní výhled: Silná ekonomika vs. slabá pracovní místa. Bude FED brzdit, nebo přidávat plyn?
V nové epizodě Týdenního výhledu se analytik Tomáš Vlk zaměřuje na akt...
Cena zlata poprvé překročila 3800 dolarů za troyskou unci
29.09.2025 12:19
Cena zlata poprvé překročila 3800 dolarů za troyskou unci
Cena zlata pokračuje v lámání rekordů, poprvé v historii dnes překroč...
Shutdown opět tématem: Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod
30.09.2025 8:11
Shutdown opět tématem: Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod
Demokraté a republikáni nenašli na pondělní schůzce v Bílém domě shodu...
Jednání v Kongresu se vyhrocuje, trhy na riziko vládní uzávěry reagují lehce negativně
30.09.2025 10:51
Jednání v Kongresu se vyhrocuje, trhy na riziko vládní uzávěry reagují lehce negativně
Ještě včera se na trhu nikdo nestresoval z možnosti vládní uzávěry v U...
Co se bude dít, pokud v USA nastane vládní shutdown
30.09.2025 12:45
Co se bude dít, pokud v USA nastane vládní shutdown
Nedostatečný pokrok v jednání mezi demokraty a republikány zvyšuje pra...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.10.2025
12:05Novo Nordisk sází na Alzheimerovu léčbu. Riziko je vysoké, potenciál ještě vyšší
12:02AMISTA investiční společnost, a.s.: IFIS investiční fond a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:59AMISTA investiční společnost, a.s.: COMES invest, invest. fond s proměn. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:56AMISTA investiční společnost, a.s.: FOCUS SICAV, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:54AMISTA investiční společnost, a.s.: Maloja Investment SICAV a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:47AMISTA investiční společnost, a.s.: INFOND investiční fond s prom. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:45AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:41AMISTA investiční společnost, a.s.: OUTULNY investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:12Americká vláda omezuje výdaje a tamní akcie začínají být nervózní  
10:23Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení
10:19Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu
9:37Jaromír Šindel: Mírnější oživení disponibilního příjmu stačilo na silnější spotřebu i vyšší úspory, ale ne na dražší nemovitosti
9:21AMISTA investiční společnost, a.s.: STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
9:21PROPERITY FUND SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.06.2025
9:03Shutdown v USA: Pat v Kongresu, hrozba recese a nejistota na trzích
8:58SALUTEM FUND SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025
8:48Rozbřesk: Uzavírka americké vlády odstartována - koho potrápí a kdy skončí?
8:42USA čelí shutdownu, zlato láme rekordy a Pfizer si vyjednal výjimku z cel. Futures jsou smíšené  
5:59FX Strategie: Uzavírka americké vlády rizikem pro dolar  
30.09.2025
16:51Internetová bublina vs. rok 2025 – zlato a cena za riziko

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět