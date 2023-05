Ekonom Siegel: Laťka je velmi vysoko pro další růst sazeb. Ale i pro jejich pokles

Jeremy Siegel z Wharton School of Business varoval před vysokými inflačními tlaky v době, kdy americká centrální banka ještě držela sazby velmi nízko. Nyní již ale nějakou dobu tvrdí, že tato politika je až moc utažená a ekonomiku příliš dusí, protože inflační tlaky již znatelně polevují. Poslední zvýšení sazeb centrální bankou pak profesor komentuje s tím, že na další růst sazeb už by musela přicházet data ukazující na velmi silný trh práce a inflační tlaky.



Siegel tedy míní, že „laťka je velmi vysoko“ a bez jejího překonání by v červnu již sazby růst neměly. I někteří jestřábi ve vedení Fedu podle něj naznačují, že sice může přijít ještě jedno zvýšení sazeb, ale celkově se již centrální banka pohybuje v oblasti „maximálního utažení“. „Myslím, že Fed se zvedáním sazeb skončil. Ovšem laťka je také velmi vysoko pro pokles sazeb,“ míní ekonom.







Sazby by mohly jít dolů „jen s velmi negativními čísly“ z trhu práce. Ta by mohla vyvolat politický tlak na pokles sazeb, ale jak bylo uvedeno, Siegel se domnívá, že pravděpodobnost takového vývoje je nyní nízká. Hovoří ale i o kumulativním efektu předchozího zvedání sazeb. To šlo ruku v ruce s utahováním podmínek na úvěrových trzích a vše dohromady by mělo stačit na pokles inflace.



K vývoji v bankovním systému profesor řekl, že regionální banky budou čelit poklesu ziskovosti, což se projeví i na jejich poskytování úvěrů. Celkově se ale expert vývoje v celém bankovním systému neobává. Následující graf ukazuje vývoj sazeb a predikce banky . Podle těchto předpovědí by sazby měly dosáhnout svého vrcholu na 5,25 % a ještě tento rok by měly prudce zamířit směrem dolů:



