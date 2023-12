Tlak na Pfizer i Teslu. Trhy čekají na slova z Fedu, viceguvernérka Zamrazilová rozpohybovala korunu

Hlavní indexy na Wall Street dnes otevřely zeleně, protože čerstvé údaje ukázaly známky ochlazování inflace před posledním letošním rozhodnutím Federálního rezervního systému, který podle všeobecného očekávání ponechá úrokové sazby beze změny. Daleko víc však trhy zajímá dnešní komentář guvernéra Jeroma Powella o dalším postupu Fedu.



Akcie společnosti Inc. se propadly na nejnižší úroveň za posledních deset let poté, co její neuspokojivá prognóza na příští rok ukázala, že akvizice předního výrobce léků proti rakovině nestačí k zaplnění stále se zvětšující díry po skomírající divizi zaměřené na očkování proti nemoci Covid. Akcie Pfizeru po snížení výhledu tržeb klesají o necelých 9 %.



Dalším poraženým dnešního akciového trhu je automobilka , která svolává přibližně 2 miliony svých vozidel v USA, aby opravila funkce Autopilota, které podle regulátorů automobilové bezpečnosti byly pro řidiče matoucí nebo příliš snadné k zneužití. Akcie na to reagují 2 % poklesem.



Eva Zamrazilová, viceguvernérka České národní banky, uvedla, že ČNB má na stole první snížení úrokových sazeb od května 2020. Inflace se má podle ní snížit na začátku příštího roku na 3 % z vrcholu 18 % v září 2022. Domácí spotřeba dále zůstává “velmi skromná” a riziko vzniku spirály mezd a cen se z většiny vytratilo. Nicméně nejistá povaha cenových skoků, které se obvykle vyskytují na začátku roku ji vedou k zamyšlení, čí by byl tento krok správný nebo ne. Zamrazilová se přiklání 50 % na každou z možností. Slova Zamrazilové způsobila na české Koruně zprvopočátku volatilitu, ale nakonec se cena ustálila na úrovni 24,5 kč za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4969 -0.0323 24.5347 24.4476 CZK/USD 22.7065 0.0419 22.7455 22.6335 HUF/EUR 381.7895 -0.1374 382.7604 380.3600 PLN/EUR 4.3218 -0.1713 4.3341 4.3192

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7409 -0.1085 7.7594 7.7373 JPY/EUR 156.6270 -0.2687 157.4870 156.5515 JPY/USD 145.1785 -0.1918 145.9900 145.0640

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8617 0.2898 0.8626 0.8589 CHF/EUR 0.9455 0.0434 0.9470 0.9436 NOK/EUR 11.7921 -0.3494 11.8701 11.7910 SEK/EUR 11.2760 0.0679 11.2882 11.2426 USD/EUR 1.0789 -0.0727 1.0809 1.0773

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5195 -0.3495 1.5286 1.5186 CAD/USD 1.3570 -0.1512 1.3608 1.3551