Než otevře Wall Street: Take-Two, Tesla, Roblox

Americký premarket je dnes prozatím poměrně klidný a trhy vyčkávají na večerní rozhodnutí FEDu o úrokových sazbách, hlavní indexy tedy prozatím indikují drobné posílení a index S&P 500 indikuje otevření na nejvyšší úrovni od ledna 2022. Zprávu o amerických úrokových sazbách očekáváme ve 20:00 SEČ, kde trhy neočekávají žádné překvapení a téměř ze 100 % očekávají stabilitu.

Dle nástroje CME Fedwatch tool je šance toho, že FED sazby zvýší zhruba 1,5 %. O poznání zajímavější bude ale následná rétorika představitelů FEDu a zejména předsedy Powella, který by mohl na tiskové konferenci naznačit aktuální atmosféru mezi členy. Nastínění budoucího vývoje by mohly naznačit i takzvané „dot-plot“, které indikují očekáváný vývoj sazeb v příštích letech a FED by měl aktualizovanou verzi představit dnes nebo v následujících dnech.

Ve 14:15 SEČ futures na hlavní indexy indikují: S&P 500: +0,11 %, NASDAQ 100 +0,20 % a Dow Jones +0,10 %. V Německu DAX : +0,09 % a v Praze index PX : -0,44 %.

Mezi největší pohyby amerického premarketu patří:

(TTWO) přidává 3,1 %. Videoherní společnost, vyvíjejí mimo jiné například očekávané Grand Theft Auto VI, dnes podpořila zpráva od Nasdaqu. Ten dnes informoval, že akcie společnosti budou zařazeny do indexu Nadaq 100, kde nahradí akcie společnosti Seagen (SGEN).

(TSLA) oslabuje o 1 %. Společnost informovala, že u více než dvou milionů vozidel bude nucena provést „svolávací“ akci a vzdáleně v nich aktualizovat software autonomního řízení. je k tomuto kroku donucena po zveřejnění výsledků zkoumání od americké národní agentury pro bezpečnost dálničního provozu. Zástupce agentury komentoval, že při šetření shledali nedostatečné úsilí Tesly při hlídaní pozornosti řidiče. Dle zprávy automobilky bude součástí aktualizace například zvýraznění vizuálních upozornění řidiče, zjednodušení ovládaní funkce automatického zatáčení nebo deaktivování autonomního řízení pro řidiče, kteří nevěnují řízení dostatečnou pozornost.

Roblox (RBLX) posiluje o 1,4 %. Akcie reagují kladně na analytický report od , jejíž analytici zahájili pokrývání tohoto titulu. Prvotní doporučení analytik stanovuje na „overweight“ s cílovou cenou 49 USD, což indikuje 17% prostor pro růst. Analytik své doporučení zakládá zejména na rostoucím počtu uživatelů, kteří firmě otevírají prostor pro větší cílení reklamy, případně realizaci mikrotransakcí za prodej virtuální měny v rámci své videohry. Dle Bloombergu pokrývá aktuálně Roblox 35 analytiků, kde 24 doporučuje akcie koupit, 6 držet a 5 prodat. Akcie společnosti od začátku roku posílily o 48 %.