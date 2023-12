Jeden z největších býků na Wall Street věští v příštím roce nové maximum S&P 500 na 5 200 bodech

Jeden z největších býků na Wall Street odhaduje, že americký akciový index S&P 500 v příštím roce dosáhne 5 200 bodů a vytvoří nový rekord. Také se svým výhledem pro rok 2024 patří spolu s Tomem Lee z Fundstratu mezi největší optimisty. Jejich cíl implikuje téměř 13 % zisk oproti zavírací ceně S&P 500 z minulého pátku a zároveň více než 8% růst nad aktuální historická maxima.



Hlavní stratég Oppenheimer Asset Management John Stoltzfus správně předpověděl letošní rally, přestože jeho odhad toho, že index S&P 500 letos dosáhne 4 400 bodů, se zatím zdá být až příliš optimistický.





„Očekáváme, že rok 2024 bude rokem přechodu, kdy se trhy budou snažit proplout otočkou Fedu od restriktivního nastavení měnové politiky k uvolněnějšímu postoji,“ napsal stratég v pondělním komentáři. V roce 2024 očekává další zisky a doporučuje, aby se investoři drželi letošních vítězů, jakými jsou cyklické akcie a technologické akcie, i když předpokládá, že se rally ještě rozšíří. Cíl společnosti na rok 2024 je založen na očekávání 9% růstu zisků a na násobku poměru PE přibližně 21,7, což je v souladu se současnou úrovní ocenění.



Odolný spotřebitel i trh práce, stejně jako zpomalující inflace a holubičí rétorika centrálních bank podněcují očekávání, že americká ekonomika v příštím roce přistane hladce. Dluhopisové trhy aktuálně oceňují snížení úrokových sazeb Fedem již na první polovinu roku. To už ale i Stoltzfus považuje za „příliš růžové“. "Věříme, že Fed se chce vyhnout zatlačení ekonomiky do recese," napsal Stoltzfus. "Očekáváme, že Fed počká se snížením své referenční sazby minimálně do druhé poloviny příštího roku a možná až do čtvrtého čtvrtletí, pokud by se inflace ukázala být vytrvalejší."



Zdroj: Bloomberg