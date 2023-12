Argentina prudce devalvovala měnu a škrtla energetické a dopravní subvence

Argentina v úterý prudce devalvovala měnu a škrtla energetické a dopravní subvence. Nový prezident Javier Milei, který se úřadu ujal v neděli a hned varoval před tvrdými opatřeními, chce šokovou metodou ozdravit strádající ekonomiku, kde inflace výrazně přesahuje 100 procent. Ministr hospodářství Luis Caputo v televizi oznámil devalvaci argentinského pesa o 54 procent na 800 pesos za jeden americký dolar. Argentina má druhou největší ekonomiku v Jižní Americe.



Vláda podle Caputa ruší výběrová řízení na všechny projekty veřejných prací a škrtne některá pracovní místa ve státní správě, aby snížila počty úředníků. Počet ministerstev se má snížit z 18 na devět, klesnou dotace do energetiky a dopravy a na minimum se sníží transfery do regionů.



"V Argentině utrácíme více, než vyděláváme. Financování tohoto deficitu vede k problémům. Pokud ho financujete prostřednictvím tiskařského lisu, peso ztrácí hodnotu," řekl nový ministr hospodářství. "Přišli jsme řešit kořeny problému a musíme vyléčit závislost na rozpočtovém deficitu," dodal.



Milei bývá označován za krajně pravicového politika, anarchokapitalistu či populistu. Ve volbách zvítězil s radikálními požadavky na ekonomický a politický obrat. Oznámil, že zavede americký dolar jako zákonné platidlo, zruší centrální banku a mnoho ministerstev a drasticky sníží sociální výdaje. Od té doby svůj tón podle agentury DPA značně zmírnil a řadu svých původních plánů odložil nebo upravil.



Argentina se nachází uprostřed vážné hospodářské krize. Míra inflace přesahuje 140 procent a přibližně 40 procent obyvatel žije pod hranicí chudoby. Země trpí přebujelým státním aparátem, nízkou produktivitou průmyslu a rozsáhlou šedou ekonomikou, která stát připravuje o mnoho daňových příjmů. Národní měna peso stále ztrácí hodnotu vůči americkému dolaru.



Stát má podle posledních údajů obchodní deficit 43 miliard dolarů (asi 978 miliard Kč). Dluh vůči Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) činí 45 miliard dolarů, přičemž 10,6 miliardy dolarů má být do dubna uhrazeno multilaterálním a soukromým věřitelům.