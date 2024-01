Víkendář: Eisman o krátkodobém a dlouhodobém pohledu na akciový trh, Fed podle něj nemá moc velkou motivaci ke snižování sazeb

Steve Eisman z Neuberger Berman vešel ve známost zejména díky filmu The Big Short a na CNBC hovořil o svém pohledu na další vývoj v ekonomice a na trzích. Nejdříve ale uvedl, že minulý rok touto dobou panovalo široké přesvědčení, že zisky obchodovaných firem začnou klesat a dolů půjde i akciový trh. K ničemu takovému nedošlo a nyní je situace v určitém smyslu opačná, protože podle většiny si ekonomika i akcie povedou dobře. Co na to Eisman?



Investor je podle svých slov ohledně dlouhodobějšího vývoje optimista, krátkodobě ale podle něj může panovat až příliš velké nadšení. K tomu se moc nezaměřuje na aktuální diskusi o tom, zda proběhne rotace směrem od velkých technologických firem ke zbytku trhu a akciím s vyššími valuačními násobky. Eisman se prostě domnívá, že nemalá část portfolia by stále měla být investována v sedmičce velkých technologických firem, jsou ale i jiná investiční témata včetně vládních investic do infrastruktury.



Následující graf ukazuje historický vývoj ziskovosti firem v indexu S&P 500 a vývoj očekávaný v následujících dvou letech. V roce 2023 zisky mírně klesly, ale podle současného konsenzu by jejich růst měl letos a v příštím roce nabírat na tempu a dostat se nad 10 %:





Zdroj: X



Eisman minulý rok hovořil o tom, že americké banky podle něj nejsou investičně zajímavé. Nyní svůj postoj k tomuto sektoru demonstroval na . Ta je podle něj velmi dobře vedená, přestože i ona dělala ve svém podnikání chyby. Mezi ně patří například příliš vysoký objem investic do dlouhodobých vládních dluhopisů, který podle investora neodpovídal tomu, v jaké fázi cyklu se nacházela ekonomika. Nejde ale o problém, který by poškozoval sílu rozvahy BofA, projevuje se jen na úrovni ziskovosti, která v posledních dvou letech zhruba stagnuje.



Pokud by měla být BofA investičně atraktivní, podle Eismana by muselo dojít ke znatelnému snižování sazeb a také by nesměla přijít recese. Jinak řečeno, ekonomické prostředí by muselo být vůči podnikání banky vstřícné a zároveň by muselo dojít k poklesu sazeb. Trhy přitom letos čekají, že ty v tomto roce půjdou dolů třikrát, Eisman tomu ale nevěří. Americká centrální banka se totiž podle něj stále hrozí toho, že udělala chybu, sazby by šly dolů příliš brzy a inflace by se opět zvedla.



Eisman tedy bankám stále nefandí. Nejde přitom o to, že by se mu nelíbily jako konkrétní firmy, ale makroekonomické prostředí jim podle jeho názoru nebude nahrávat. Mimo jiné kvůli popsanému očekávání na straně sazeb. Na otázku týkající se vývoje vládního zadlužení a s ním spojených obav pak investor řekl, že v letošním roce tu „na 100 % problémy nebudou“. Dodal, že on sám ve svých odhadech vícekrát předběhl dobu a očekávaná událost se dostavila až se zpožděním. Nicméně varování před vysokými vládními dluhy podle něj zaznívají již 40 let a v takovém případě by na straně těch, kteří neustále varují, byla podle investora namístě určitá pokora.



Zdroj: CNBC