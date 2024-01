Podle Milken Institute by Fed měl mít detailní plán pro snižování sazeb, AAM varuje před „zdvojnásobením“ předchozí chyby

Podle CNBC nyní trhy přikládají snížení sazeb v lednu asi 14% pravděpodobnost, u března je to 85 % a pokles sazeb v červnu a červenci berou za hotovou věc. William Lee z Milken Institute k tomu uvedl, že podle něj jsou tato očekávání přehnaná a musel by za nimi stát buď velmi prudký pokles inflace, nebo výraznější oslabování na straně ekonomické aktivity.



Lee tedy míní, že pokud by snižování sazeb mělo začít už v březnu, muselo by dojít k výraznému zhoršení situace na trhu práce, růstu pravděpodobnosti recese, nebo by se inflace musela dostat k 2 %. V tuto chvíli je ale pravděpodobnost recese nízká a jádrová inflace se stále drží nad 3 %. Akciový trh je ale podle ekonoma nastaven na brzký pokles sazeb.



Ekonom poukázal i na to, že reálné dlouhodobé sazby se nacházely z historického pohledu už poměrně vysoko. Když ale Fed začal indikovat obrat ve své politice, došlo k poklesu sazeb nominálních a reálných. Podle experta se ty druhé nyní u pětiletých dluhopisů pohybují na úrovních, které jsou slučitelné se silným oživením amerického hospodářství. K tomu Lee dodal, že akciové trhy zřejmě počítají se silným růstem produktivity vyvolaným novými technologiemi. Pokud by k němu skutečně došlo, mohla by nastat kombinace vyšších reálných sazeb, vyššího růstu hospodářství a zároveň nízké inflace.



Lee ovšem v souvislosti s produktivitou také uvedl, že předchozí utahování monetární politiky a růst sazeb vedly k omezení firemních investic, které by na produktivitu mohlo působit nežádoucím směrem. Pravděpodobnost recese a také volatilitu na trzích by pak podle něj mohl snížit detailní plán týkající se strategie monetárního uvolňování a snižování sazeb.



O americké monetární politice hovořil na CNBC i Cliff Corso z Advisors Asset Management. Ten podle svých slov čekal, že ekonomika zpomalí mnohem více, než se skutečně stalo. V roce 2024 přitom stále čeká „unavenost“ na straně hospodářské aktivity. K tomu podle něj bude další pokles inflace již zadrhávat a Corso tak nechápe, proč Fed otočil svou rétoriku, která vedla k „maskovanému uvolnění“. Podle investora je totiž v současné situaci lepší nechávat si otevřeno více možností.



Corso se tedy domnívá, že trhy mohou být zklamány z toho, že sazby nakonec nepůjdou dolů tak rychle a razantně, jak se nyní čeká. Centrální banka „může rychle snížit sazby, pokud to bude třeba,“ a i to je důvod, proč by nyní neměla nikam spěchat. Udělala přitom chybu v době, kdy hovořila o přechodné inflaci, která ale stále neklesala. Nyní by tak neměla tuto chybu zdvojnásobit tím, že by začala snižovat sazby příliš brzy.



