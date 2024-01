Perly týdne: Vystřízlivění z Tesly a nevítané snižování sazeb

Ed Yardeni se domnívá, že Fed by sazby snižovat neměl, akcie už podle něj mohou mít náběh na iracionální růst. Gene Munster ze společnosti Deepwater hovoří o vystřízlivění z výhledu Tesly, její valuace ale podle něj stále ukazuje směrem k bilionu dolarů. A investoři se po krátkém nadšení opět odklánějí od cyklických sektorů.



Vystřízlivění a zároveň nadšení z Tesly: Gene Munster ze společnosti Deepwater na CNBC hovořil o tom, že výsledky Tesly a komentáře k nim mu přinesly jedno z největších vystřízlivění, které kdy u této firmy viděl. Poukázal v této souvislosti na očekávání, podle kterých měly tržby firmy v letošním roce růst o 19 %. ale naznačuje, že číslo bude výrazně nižší. Investor přitom odhaduje, že tržby budou letos růst přibližně o 10 %.



Munster je podle svých slov překvapen tím, že akcie na základě těchto informací výrazněji neoslabila. Vysvětluje si to tak, že investoři kladou velký důraz na pozitivní vývoj provozních hrubých marží. A hlavně záleží na tom, jak trhy vnímají budoucnost elektromobilů. Pokud by ji viděli jako vzdálenou, měla by prostor pro výrazné oslabení. V opačném případě jsou věci jako nižší očekávaný růst tržeb pro letošní rok jen informačním šumem. by totiž také těžila ze svých současných investic a expanze prováděné v době, kdy tradiční automobilky osekávají své investice do elektromobility.



Munster se tedy domnívá, že reakce akcií na nové výsledky ukazuje, jak silné je přesvědčení investorů o budoucnosti elektromobility. Důležité pak podle něj bude představení modelu Tesly, který bude výrazně levnější než ty současné a bude tudíž dostupnější pro řadu řidičů. Zároveň musí být „dostatečná mezera“ mezi tímto vozem a Modelem 3, „aby zákazníci nebyli zmatení.“



Ohledně valuace Tesly uvažuje Munster podle svých slov následovně: Odhaduje růst tržeb a zisků pro několik následujících let. Na výsledná čísla pak aplikuje současné valuační násobky Applu. Ten je totiž podle něj „výrobcem softwaru a hardwaru“, který se podobá tomu, čím je a bude. Takový postup pak ukazuje, že kapitalizace Tesly by se mohla „lehce dostat nad bilion dolarů, a to v pětiletém horizontu".



CNBC investorova slova doplnila následujícím grafem s tržním podílem jednotlivých automobilek na americkém trhu s elektromobily:





Dan Ives z Wedbush Securities na CNBC k Tesle uvedl, že nervozitu mohou vyvolávat některé Muskovy komentáře, ale expert čeká, že šéf Tesly přijde s ujištěním, že je pro něj stále důležitá. Pro investory je pak nyní nejdůležitější vývoj tržeb a marží, včetně dopadu snižování prodejních cen. Ives se přitom domnívá, že většina tohoto poklesu již proběhla a on je přesvědčen, že šlo o správný tah. K tomu ale dodal, že letošní rok má firma před sebou důležité strategické rozhodnutí, zda ve snižování cen pokračovat, nebo ne a držet tak marže na současných úrovních.



Podle CNBC je v cenové válce s čínskými výrobci elektromobilů. Ives na to řekl, že v Číně bylo snižování cen u Tesly „tím správným tahem v pokeru“. Na CNBC dodali, že v USA není poptávka po elektromobilech tak silná, jak se čekalo. Ives míní, že tu hraje velkou roli značka Tesly a lidé se stále ptají, „zda vlastnit elektromobil, či Teslu.“ Ta má totiž podle něj stále dominantní pozici na trhu a její značka je silná i v Číně. Podle experta přitom nyní začíná další fáze v celém příběhu americké firmy, která se bude točit kolem autonomního řízení. Uznává však, že pozornost bude hodně věnována dalšímu vývoji marží.



Nadšení z cyklických titulů opadá: porovnává výkony cyklických a defenzivních sektorů za poslední rok. První skupina začala nabírat náskok v prvních měsících minulého roku, brzy ale přišel obrat směrem dolů. Druhý skok už měl pevnější základy, ale zhruba od poloviny roku 2023 už se relativní výkony cyklických a defenzivních sektorů drží na podobných úrovních. A v posledních týdnech se investoři po předchozím nadšení opět odklánějí od cyklických titulů:



Zdroj: X



Představte si, že sazby skutečně klesnou: Ed Yardeni z Yardeni Research již delší dobu hovoří o posilování amerického trhu, nyní ale na CNBC uvedl, že možná už začala iracionální fáze růstu. Poukázal v této souvislosti na zisky, kterých akcie dosáhly od října minulého roku, kdy se začalo hovořit o tom, že Fed již přestal se zvyšováním sazeb. Pak se přidaly úvahy o snižování sazeb a Yardeni dodal: „Představte si, co se stane, až centrální banka sazby skutečně sníží.“ Právě s tím souvisí jeho obavy. Podle ekonoma by trh mohl na takový vývoj reagovat dalším prudkým posilováním, které by už ale zabíhalo do iracionality.



Na CNBC v této souvislosti poukázali na slova Jamese Bullarda. Tento bývalý člen vedení Fedu se domnívá, že centrální banka začne se snižováním sazeb ještě předtím, než inflace klesne k 2 %, dolů by tak sazby mohly jít už v březnu. Jádrová inflace se přitom podle tohoto ekonoma dostane na 2 % někdy v říjnu letošního roku. Yardeni dodal, že případná bublina na trhu mu působí obavy pouze proto, že po takových iracionálních růstech přichází prudká korekce.



Fed by podle ekonoma sazby nyní snižovat neměl a míní, že šéf centrální banky Powell se proti tlakům na pokles sazeb nakonec postaví. Do úvahy je totiž nutno brát i posilování akcií, které vytváří pozitivní efekt bohatství a stimuluje tak ekonomiku.