Tesla příští rok údajně nabídne cenově dostupný elektromobil

Americká automobilka hodlá příští rok zahájit výrobu nového elektromobilu určeného pro masový trh. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. podle nich o záměru vyrábět nový vůz s označením Redwood informovala své dodavatele. Zdroje také uvedly, že automobilka plánuje výrobu zahájit v červnu 2025 a že objem výroby odhaduje na 10.000 vozů týdně.



Šéf Tesly Elon Musk podle Reuters už delší dobu povzbuzuje naděje fanoušků a investorů, že nabídne cenově dostupné elektromobily založené na nové platformě. Takové elektromobily, jejichž cena by začínala od 25.000 dolarů (zhruba 570.000 Kč), by americké firmě umožnily lépe konkurovat benzinovým vozům a levným elektromobilům, které vyrábí například čínská společnost BYD.



Automobilka BYD v loňském čtvrtém čtvrtletí vystřídala Teslu v čele globálního trhu s automobily s plně elektrickým pohonem. V prosinci společnost BYD oznámila, že postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta.



Tesla má továrnu na výrobu elektromobilů nedaleko Berlína. Musk podle dřívějších informací agentury Reuters na začátku listopadu uvedl, že bude v německém závodě vyrábět elektromobil za 25.000 eur (zhruba 620.000 Kč).