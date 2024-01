Musk chce větší kontrolu nad Teslou, než z ní udělá společnost na umělou inteligenci

Elon Musk varoval, že by produkty umělé inteligence raději vyráběl mimo společnost , pokud v ní nedosáhne 25% kontroly hlasů. To naznačuje, že tento miliardář usiluje o větší podíl v nejcennějším světovém výrobci elektromobilů.



Musk, největší akcionář Tesly s více než 12% podílem, reagoval na příspěvek na sociálních sítích s dotazem, proč potřebuje další velký motivační bonusový balíček. Řekl, že důvodem, proč žádný nebyl zaveden, je ten, že společnost stále čeká na verdikt v žalobě akcionářů proti dřívějšímu balíčku za 55 miliard dolarů, kdy v té době šlo o bezprecedentní částku.



Musk v příspěvku na sociální síti X tvrdil, že automobilka je sbírkou mnoha startupů a vyzval ke srovnání mezi Teslou a , jedním z globálních lídrů automobilového průmyslu. například vyvíjí robota Optimus a minulý měsíc zveřejnila video o vylepšení tohoto humanoidního prototypu. Také investuje více než 1 miliardu dolarů do svého superpočítačového projektu Dojo, který bude trénovat modely strojového učení na samořídící systémy elektromobilky a který by podle analytiků mohl přidat k hodnotě Tesly 500 miliard dolarů.



Na prvním Dni umělé inteligence Tesly v roce 2021 Musk řekl, že chce ukázat, že společnost je něčím víc než jen výrobcem elektromobilů, a že je „pravděpodobně lídrem v reálném světě umělé inteligence“.

„Nelíbí se mi, aby se z Tesly stal lídr v oblasti umělé inteligence a robotiky, aniž bych měl přibližně 25% kontrolu hlasů,“ napsal generální ředitel na X. „Pokud mám 25 %, znamená to, že mám vliv, ale můžu být přehlasován, pokud bude hlasů hlasujících proti mně dvakrát tolik než těch pro mě. U 15 % nebo méně je při poměru pro/proti příliš snadné, aby vyhrály pochybné zájmy.“

Musk řekl, že by mu vyhovovala duální hlasovací struktura, „ale bylo mi řečeno, že je nemožné toho dosáhnout po IPO v Delaware“.



Poté, co se hodnota akcií Tesly v roce 2023 více než zdvojnásobila, letos klesla o 12 %, čímž vymazala tržní hodnotu více než 94 miliard dolarů. Musk, nejbohatší člověk světa, čelí nespokojenosti akcionářů kvůli celé řadě problémů, od plánování nástupnictví Tesly až po obvinění, že ho rozptyluje jeho práce s X, platformou dříve známou jako Twitter, kterou v roce 2022 koupil za 44 miliard dolarů a kvůli které prodal akcie Tesly za miliardy dolarů. Společnost byla také zasažena přívalem negativních zpráv: od giganta na pronájmy aut Hertz Global Holdings, přes další snížení cen v Číně až po rostoucí mzdové náklady.



„Co je ? Automobilka, energetika nebo společnost na umělou inteligenci,“ ptá se Daniel Kollar, vedoucí poradenské společnosti Intralink pro automobilový průmysl a mobilitu. „Pokud to není společnost na umělou inteligenci, pak nevidím problém založit novou společnost. Přesto ale nevidím, že by jeho chování nebo volba jazyka prospívala kterékoli z jeho společností.“



Zdroj: Bloomberg