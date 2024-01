Největší značka, o které jste nikdy neslyšeli, se dostává před Teslu

Podle Bloombergu o sobě čínská automobilka sama hovoří jako o „největší značce, o které jste nikdy neslyšeli.“ Nyní se dostává na pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů. Podle Bloombergu jsou v řadě zemí známy autobusy této čínské společnosti stejně jako vozy využívané pro taxislužbu. Dostat se před Teslu jí ale umožnila její dlouhodobá strategie a také strategie čínské vlády. Obojí má totiž za cíl udělat z BYD globálního lídra v oblasti dopravy.



Čínská vláda a její podpora podle Bloombergu hrály obrovskou roli v tom, že se automobilka dostala v globálních prodejích elektromobilů před Teslu. Čína „používá politiku cukru a biče“, kdy na jednu stranu nastavuje povinné kvóty pro výrobu elektromobilů a na stranu druhou poskytuje domácím automobilkám levné úvěry, daňové úlevy a další pomoc. Z té ale podle Bloombergu těží i . Čínské elektromobily jsou ale na domácím trhu mnohem levnější, viz následující graf s porovnáním prodejních cen:





Zdroj: Bloomberg



Podle obrázku má BYD na čínském trhu deset modelů elektromobilů, které se prodávají levněji než Model3 od Tesly. Ten stojí více než 30 tisíc dolarů, nejlevnější vozy od BYD jsou svou cenou zhruba na třetině. Tato společnost má totiž úplně jinou strategii než . Americká firma začala s luxusnějšími vozy, které měly mimo jiné přitáhnout pozornost zákazníků. BYD se naopak od začátku zaměřovala na masovou produkci, tedy mimo jiné na vozy pro taxislužby. Její prioritou se tak stala i levná výroba baterií.



Podle Bloombergu za nízkými cenami vozů BYD stojí také vertikální integrace firmy. Jinak řečeno, „dělají si sami velkou část toho, z čeho se skládají jejich vozy.“ Pro porovnání: si pro svůj vůz ID.3 vyrábí jen asi 35 % všech součástek, zbytek dodávají jiné společnosti. U Modelu3 od Tesly vyráběného v USA je to v průměru asi 68 %. U BYD Seal pak jde o 75 %. To se projevilo i v době, kdy se globální dodavatelské řetězce dostaly do problémů – BYD měla v té době větší kontrolu nad svou výrobou a dodávkami. Dalším cílem BYD pak je mezinárodní expanze, na americkém trhu ji ale podle Bloombergu brzdí obchodní tenze mezi oběma zeměmi.



Zdroj: Bloomberg



Foto: byd.com