Výrobce brýlí EssilorLuxottica kupuje za 1,5 miliardy USD oděvní značku Supreme

Francouzsko-italský výrobce luxusních brýlí EssilorLuxottica převezme od americké firmy za 1,5 miliardy dolarů (34,7 miliardy Kč) značku streetwearových oděvů Supreme. EssilorLuxottica to dnes oznámila v tiskové zprávě. Jak připomněla agentura Reuters, pro EssilorLuxotica jde o první akvizici oděvního podniku. Francouzsko-italský koncern také oznámil převzetí 80procentního podílu v německé společnosti Heidelberg Engineering, která se specializuje na diagnostická řešení a zdravotnické IT technologie pro klinickou oftalmologii. Hodnotu této transakce firmy nesdělily.



EssilorLuxottica očekává dokončení akvizice Supreme do konce letošního roku v závislosti na schválení příslušnými regulačními orgány. "Tento krok nám umožňuje soustředit se na značku, naše produkty a naše zákazníky," prohlásil zakladatel a šéf značky Supreme James Jebbia.



Zdroj deníku Financial Times obeznámený s obsahem jednání uvedl, že EssilorLuxottica původně expanzi do oděvního průmyslu neplánovala. Akvizice značky Supreme ale podle něj pro firmu představovala skvělou příležitost získat přístup k "jedinečné komunitě" mladých spotřebitelů po celém světě.



Společnost , která vlastní mimo jiné oděvní značky Vans a North Face, firmu Supreme převzala za 2,1 miliardy USD (48,6 miliardy Kč) v roce 2020. Oděvní značka vznikla v roce 1994.



Skupina EssilorLuxottica vznikla v roce 2017 spojením italského výrobce brýlí Luxottica a francouzského výrobce čoček Essilor. Mezi nejznámější značky, které vyrábí, patří Ray Ban, Armani, Chanel, a Persol. Do jejího portfolia patří také český výrobce brýlových čoček Omega Optix sídlící v Brandýse nad Labem.