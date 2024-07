Dva bloky v Dukovanech postaví KHNP za nynějších 200 miliard korun za jeden, rozhodla vláda. Bude jednat také o Temelíně. Westinghouse chce KHNP soudně napadnout

Nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP. Zatím půjde o dva reaktory, vláda ovšem bude ještě s vítězem jednat o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Cena za jeden reaktor při výstavbě dvou bloků je při současných cenách 200 miliard korun. Kabinet dal korejské společnosti přednost před francouzskou firmou EDF. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Půjde o největší a nejdražší zakázku novodobé České republiky. orejská společnost KHNP, která zvítězila v tendru na výstavbu jaderných bloků v ČR, není podle americké společnosti Westinghouse oprávněna používat technologii reaktoru, kterou Česku v tendru nabídla. Američané korejskou firmu viní z nedodržování amerických pravidel pro kontrolu vývozu, chtějí se kvůli tomu právně bránit.



První reaktor by se měl začít stavět v roce 2029, do zkušebního provozu by měl jít v roce 2036. Analytici ale varovali před možným zpožděním celého projektu. Analytik společnosti ENA Jiří Gavor v této souvislosti upozornil na to, že KHNP ještě nikde nepostavila reaktor o požadovaném výkonu a navíc ještě nic nepostavila ani v EU.

Vláda se podle Fialy přiklonila k doporučení společností ČEZ, která na jaře nabídky analyzovala. "Korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnocených kritériích," řekl premiér.



Kabinet dnes rozhodl o výstavbě zatím dvou reaktorů v Dukovanech, protože podle Fialy z nabídky vyplynulo, že bude výhodnější stavba dvou bloků na stejném místě. ČEZ, který má tendr na starosti, ovšem bude s vítězným dodavatelem v příštích třech až pěti letech jednat také o opci na další dva reaktory v Temelíně.



Při preferované variantě výstavby dvou reaktorů by měla stavba jednoho bloku podle Fialy vyjít na přibližně 200 miliard korun. Jde o vyčíslení nákladů při současných cenách, zakázka se tak může v budoucnu prodražit. Podle odhadů vlády z roku 2020 měl jeden reaktor při tehdejších cenách vyjít na 160 miliard korun. Navýšení na aktuální cenu způsobila podle vlády inflace a další faktory.

S částkou pracuje také KHNP ve své tiskové zprávě, nicméně formuluje ji jako "představu české vlády", na kterou budou navazovat jednání s KHNP. "Podle odhadů české vlády celkové náklady projektu dosáhnou 220 miliard Kč pro jeden blok a 440 miliard korun pro dva bloky. O konečné hodnotě zakázky bude rozhodnuto po jednání se společností KHNP," stojí v oznámení KHNP.

"Cena, kterou jsme nabídli v tendru, se, myslím, vejde do očekávání české strany. A měla by být zárukou, že v budoucnu by jak český průmysl, tak české domácnosti měly mít dostatek elektřiny za příznivou cenu," cituje iRozhlas prezidenta KHNP Jooho Whang v rozhovoru z pátku, ještě před rozhodnutím vlády.

"Poznamenáváme, že pokud se jednání s vítězem tendru významně odkloní od prezentované nabídky, vláda může zahájit jednání s druhým v pořadí v tendru, tedy s EDF," uvedl analytik Patria Finance Michal Le, který analyticky pokrývá akcie ČEZ. s tím, že vláda má nyní notifikaci EU pro financování prvního nového bloku a bude potřebovat samostatnou další pro druhý nový blok. U budování prvního nového bloku se dle analytika očekává beúročná půjčka ze strany státu v přípravné fázi a pro výstavbu. Garantovaná cena elektřiny má být stanovena, očekávána je úroveň pod 90 EUR/MWh. "V tuto chvíli je dopad do čísel ČEZ složitě odhadnutelný při chybějícím detailu celé transakce," dodal Michal Le.

Rozpočtové náklady na jádro v příštích pěti letech budou 80 až 85 mld. Kč

Rozpočtové náklady na přípravné práce pro dva nové jaderné bloky v Dukovanech budou v příštích pěti letech celkem 80 až 85 miliard korun. nebude kvůli tomu nutné dělat mimořádná rozpočtová opatření, řekl novinářům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Stanjura zdůraznil, že KHNP nabídla lepší podmínky placení za nové reaktory. Stát podle něj bude hradit náklady pouze za provedenou práci. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že náklady na jeden blok budou 200 miliard korun.



Ministr také upozornil, že Česko už získalo od Evropské komise takzvanou notifikaci, neboli schválení veřejné podpory při výstavbě jednoho bloku v Dukovanech. V co nejkratší době připraví žádost o notifikaci i pro druhý blok, která bude vycházet z prvního modelu veřejné podpory, ale v některých modelech financování se bude lišit. Stanjura zdůraznil, že bez veřejné podpory se jaderný blok postavit nedá.



Veřejná podpora pro první blok by podle Stanjury měla mít podobu návratné půjčky investorovi stavby, kterým je dceřiná firma polostátní energetické společnosti ČEZ. Prvních 12 let bude půjčka bezúročná, úroky začnou nabíhat až od uvedení jaderného bloku do provozu, kdy také investor začne z výnosů z výroby elektřiny půjčku splácet.

Westinghouse: KHNP není oprávněna používat reaktor, který nabídla ČR

Korejská společnost KHNP, která zvítězila v tendru na výstavbu jaderných bloků v ČR, není podle americké společnosti Westinghouse oprávněna používat technologii reaktoru, kterou Česku v tendru nabídla. Američané korejskou firmu viní z nedodržování amerických pravidel pro kontrolu vývozu, chtějí se kvůli tomu právně bránit. Westinghouse, který měl o stavbu bloku v Česku také zájem, to dnes sdělil ČTK. Vyjádření KHNP zjišťujeme.



Českého jaderného tendru se původně účastnil také Westighouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. Podle ní první americká nabídka nesplnila podmínky.

Právě spor s Westinghousem Jižní Koreji komplikuje plány na vývoz jaderných technologií. Zatímco korejské jaderné firmy vidí prostor k růstu na domácím trhu, nedořešený spor brzdí jejich expanzi na zahraniční trhy, napsal už dříve jihokorejský tisk.



Soud ve Spojených státech nicméně loni v září zamítl žalobu, kterou společnosti Westinghouse Electric podala na své jihokorejské konkurenty, a to na KHNP a na firmu Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Tehdy soud uvedl, že Westinghouse není oprávněn podávat žaloby kvůli prosazování amerického nařízení o kontrole vývozu.



Loni v dubnu korejský list The Korea Herald napsal, že se americká vláda snaží bránit firmě KHNP ve vývozu jaderné technologie kvůli sporu s Westinghousem a že blokuje nabídku na projekt jaderné elektrárny v České republice. Společnost KHNP ale pak v prohlášení uvedla, že americká vláda vývoz do Česka neblokuje a že firma pouze obdržela dopis od amerického ministerstva energetiky, který byl oznámením s pokyny k postupu.

EDF je při případných změnách v jaderném tendru připravena dál jednat s ČR

Společnost EDF vzala na vědomí výsledek českého jaderného tendru, v němž zvítězila konkurenční korejská firma KHNP. Francouzský podnik je ovšem připraven dál jednat s ČR, pokud v tendru nastanou v nadcházejících týdnech nebo měsících nějaké změny. ČTK o tom informovala EDF.



Nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP, rozhodla dnes vláda. Zatím půjde o dva reaktory, vláda ovšem bude ještě s vítězem jednat o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Cena za jeden reaktor při výstavbě dvou bloků je při současných cenách 200 miliard korun. Půjde o největší a nejdražší zakázku novodobé České republiky.



"Společnost EDF bere na vědomí dnešní rozhodnutí české vlády nevybrat EDF jako preferovaného dodavatele pro další rozvoj českého jaderného programu," uvedla francouzská firma.



Navzdory tomu však deklarovala, že je i nadále připravena pokračovat nebo znovu zahájit jednání se společností ČEZ a českou vládou, pokud bude se proces výběru dodavatele jaderných bloků v nadcházejících týdnech nebo měsících nějak změní nebo upraví. EDF postavila svou nabídku pro Česko na technologii bloku EPR 1200.



Již podle dřívějších vyjádření ČEZ, která má tendr na starosti, a také jak upozorňujeme výše, by v případě výraznějších změn smluvních podmínek oproti podané nabídce mohl být v rámci soutěže později vyzván druhý z uchazečů. V tomto případě by to byla právě EDF.



EDF zároveň potvrdila, že chce v Evropě prosazovat koordinovaný přístup k jaderné energetice založený na evropských technologiích a bude tak pokračovat ve svých projektech Hinkley Point C, Sizewell C a výstavbě reaktorů EPR2 ve Francii.

Nabídka KHNP na bloky v Dukovanech byla lepší, shodují se koaliční politici

Nabídka jihokorejské firmy KHNP v tendru na stavbu jaderných bloků v Dukovanech byla jednoznačně lepší prakticky po všech stránkách, od ceny výsledně vyrobené energie po míru zapojení českých firem. ČTK to dnes napsala předsedkyně TOP 09 a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil za důležité bezpečné a cenově dostupné dodávky energií a vysoké zapojení českého průmyslu nejen při stavbě v Dukovanech. S rozhodnutím i s argumentací premiéra Petra Fialy (ODS) se zcela ztotožňuje vicepremiér, ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan, napsal ČTK.



"Porovnání obou nabídek ukázalo, že nabídka KHNP byla jednoznačně lepší prakticky po všech stránkách - od ceny výsledně vyrobené energie po míru zapojení českých firem," uvedla Pekarová Adamová. "Tento historický krok je nesmírně dobrou zprávou pro české občany a jsem ráda, že naše vláda posouvá energetiku dopředu i s ohledem na tolik důležitou energetickou bezpečnost," dodala.



Jurečka označil dnešní rozhodnutí vlády za jedno z nejdůležitějších v energetice v novodobé historii. "Chceme, abychom mohli mít bezpečné a cenově dostupné dodávky energií a zároveň je pro nás důležité vysoké zapojení našeho průmyslu nejen při této výstavbě v Dukovanech," uvedl na síti X. ČTK poté napsal, že nebylo nad čím váhat. "Na jednání vlády jsem doporučení investora podpořil, předložená nabídka KHNP byla jednoznačně lepší," poznamenal.



Rozhodnutí podpořil také ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09). "Připomínám, že minulá vláda zvažovala Rosatom. Na základě podkladů jsem přesvědčen, že se jedná o nejvýhodnější variantu. Je to i obrovská příležitost pro výzkum v ČR," podotkl na síti X. Také Pekarová Adamová považuje za důležité, že výstavba se uskuteční bez účasti Ruska a Číny.



Nabídka korejské společnosti se její výhodnější ve většině parametrů i podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). "Nyní se bude jednat o uzavření smlouvy. Naším cílem je zajištění energetické bezpečnosti a rozumné ceny energií," poznamenal.



Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.