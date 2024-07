Míra inflace v EU v červnu zpomalila na 2,6 procenta, v Česku na 2,2 procenta

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Evropské unii v červnu zpomalilo na 2,6 procenta z květnových 2,7 procenta. Ve své dnešní zprávě to uvedl evropský statistický úřad Eurostat V Česku inflace zpomalila na 2,2 procenta z 2,8 procenta v květnu. Eurostat používá údaje harmonizované s metodikou výpočtu EU, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).



Eurostat dnes zároveň potvrdil rychlý odhad ze začátku července, podle kterého inflace v eurozóně v červnu zpomalila na 2,5 procenta z 2,6 procenta v květnu. Loni v červnu inflace v eurozóně činila 5,5 procenta a v celé EU 6,4 procenta.



Nejvíce v červnu rostly v eurozóně ceny ve službách, a to o 4,1 procenta. Ceny v kategorii potraviny, alkohol a tabák se zvýšily o 2,4 procenta. Ceny energií stouply o 0,2 procenta a ceny neenergetického průmyslového zboží o 0,7 procenta. Meziměsíčně ceny v obou těchto kategoriích klesly.



Z jednotlivých zemí byla nejnižší meziroční inflace ve Finsku, kde činila 0,5 procenta. V Itálii ceny stouply o 0,9 procenta a v Litvě o jedno procento. Naopak nejvyšší byla inflace v Belgii, a to 5,4 procenta. V Rumunsku dosáhla 5,3 procenta. Ve srovnání s květnem inflace zpomalila v 17 členských zemích a v devíti naopak zrychlila. V jedné zemi zůstala beze změny.



Inflace v eurozóně tak stále zůstává nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby držela svou základní úrokovou sazbu na 4,50 procenta, až letos na začátku června se Rada guvernérů podle očekávání rozhodla úrokové sazby o čtvrt procentního bodu snížit. Základní sazba klesla o čtvrt bodu na 4,25 procenta.

Zdroj: Eurostat, čtk