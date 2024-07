Nejrozsáhlejší IT výpadek v historii. Crowdstrike (-16 %) přiznala chybu. Problémy měly banky i burza, aerolinky žádaly globální zastavení letů

Výpadek IT infrastruktury zasáhl firmy napříč světem, ať jde o obchodování na finančních trzích, banky nebo aerolinky, které žádaly rozhodnutí o dočasném globálním zastavení letů. Za problémy stojí zřejmě nepodařená aktualizace kyberbezpečnostní firmy Crowdstrike, která chybu doznala, s dopadem na cloudové služby Microsoftu. Aktualizace způsobila kritickou chybu na počítačích s operačním systémem Microsoft, neformálněji řečeno " modrou smrt", ze které se PC ani po restartu neprobere. Problém navíc nemá plošné, centrální řešení, podle dosud dostupných informací musí být zasažené stanice řešeny jedna po druhé. Akcie Microsoft v americkém premarketu klesají až v blízkosti 3 %, akcie kyberbezpečnostní firmy Crowdstrike propadají až o 16 %. Mírně pak klesají akcie zasažených zákazníků z řad typicky velkých firem, zejména pak akcie velkých amerických aerolinek.

Australský odborník na kyberbezpečnost Troy Hunt na síti X označil dnešní problémy počítačových systémů po celém světě za nejrozsáhlejší IT výpadek v historii. Podle kybernetického korespondenta BBC je řešení komplikované, neboť firmy musí každý počítač restartovat zvlášť. Šéf společnosti CrowdStrike na X potvrdil, že aktualizace bezpečnostního softwaru jeho firmy způsobila potíže počítačů pracujících s operačním systémem Windows.



"Nemyslím si, že je příliš brzy to říci: tohle bude největší IT výpadek v historii," napsal Hunt. "Je to v podstatě to, čeho jsme se báli v případě Y2K, až na to, že se to tentokrát stalo," dodal v dalším příspěvku na X. Y2K neboli problém roku 2000 byla obava z hrozícího rozsáhlého globálního výpadku při přechodu z letopočtu 1999 na 2000 u systémů, které letopočet zapisovaly jen posledními dvěma číslicemi. Černé scénáře se ale tehdy nenaplnily, mimo jiné díky velkému úsilí odborníků na IT.



Podle šéfa společnosti CrowdStrike, která je považována za předního světového poskytovatele systémů kybernetické bezpečnosti, George Kurtze firma "aktivně spolupracuje se zákazníky" na řešení potíží. Kurtz potvrdil, že výpadek je důsledkem aktualizace počítačů využívajících systému Windows od Microsoftu. Sítí s operačními systémy Linux a Mac se podle něj problém netýká. "Nejedná se o bezpečnostní incident ani o kybernetický útok. Problém byl identifikován, izolován a byla nasazena oprava," dodal.



Situaci ovšem podle kybernetického korespondenta BBC komplikuje skutečnost, že problém nemá centrální řešení. "To znamená, že to zřejmě není něco, co by se dalo opravit centrálním příkazem od správce IT v centrále firmy. Budou muset jít a restartovat každý postižený počítač," poznamenal korespondent Joe Tidy. Připomněl, že CrowdStrike má zhruba 24.000 zákazníků a většinou jde o velké společnosti a instituce. Počet zařízení, které by bylo nutné ručně restartovat, by tak podle Tidyho mohl být "enormní".

"Globální výpadek IT je způsobený nepovedenou aktualizací softwaru Crowdstrike. Jde ho nejspíše opravit spuštěním systému Windows do nouzového režimu a odstraněním souboru," uvedl na sítit X Michal Bláha, zakladatel portálu Hlídač státu a poradce ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti). Výkonný ředitel společnosti CZ.NIC Ondřej Filip v České televizi řekl, že nezvládnutá aktualizace Crowdstrike, která měla zvýšit bezpečnost, vyvolala nestabilitu Windows. To mělo kaskádovitý efekt na další globální počítačové systémy. Věří, že odborníci Microsoftu vyřeší základní problém ještě během dneška, dozvuky kvůli například ztrátě cenných dat ale možná potrvají déle.

Microsoft o problémech svých systémů a služeb poprvé informoval na síti X po 01:40 SELČ. Následně dnes dopoledne uvedl, že po výpadku cloudových aplikací se z větší části "daří zlepšovat dostupnost množství služeb".



Počítačový výpadek zasáhl především leteckou dopravu. Problémy se vedle Berlína, Melbourne, Edinburghu nebo celého Španělska objevily i na pražském Letišti Václava Havla a potíže hlásí i Spojené státy, Francie či Norsko.



Letecké společnosti American Airlines, United a Delta požádaly americký letecký úřad FAA o globální zastavení všech letů, neboť k problémům může docházet i v letové komunikaci, informovala televizní stanice ABC.



Na německém letišti Berlín-Braniborsko po osmé hodiné ranní nemohla startovat ani přistávat letadla, uvedla na svém webu veřejnoprávní stanice RBB. Podle mluvčí měl být provoz původně přerušen minimálně do 10:00, aktuálně podle reportéra RBB zaměstnanci letiště cestující informují, že do 14:00 žádné letadlo nevzlétne.



Podle údajů o letech na internetových stránkách Flightradar24 letadla z tohoto berlínského letiště startovala ještě po osmé hodině ranní, ale nabírala stále větší zpoždění. Poslední letadlo společnosti Ryanair odstartovalo v 09:18, původně mělo ale odletět už v 08:00. Webová stránka využívá satelitní a radarová data. Velká část letů byla zcela zrušena, u některých se očekává odlet i s tříhodinovým zpožděním.



Mezi prvními problémy hlásila letiště ve Španělsku. "V důsledku incidentu v počítačovém systému dochází k poruchám v systémech společnosti Aena a na letištích ve Španělsku, což může způsobit zpoždění," uvedl na síti X provozovatel španělských letišť Aena s tím, že do té doby bude personál provoz odbavovat manuálně. Před 10:30 Aena informovala, že se systémy postupně vracejí do provozu, ale provoz letišť bude ještě nějakou dobu pomalejší.



Cestující na britském letišti v Edinburghu dnes nemohli používat automatické skenery palubních vstupenek a na monitorech u bezpečnostních kontrol se zobrazovala zpráva "server je vypnutý", informovala agentura Reuters. Personál proto kontroloval palubní vstupenky ručně.



Britská televize Sky News nemohla dnes ráno vysílat a výpadky zaznamenávají také britští železniční dopravci. Problémy měly také systémy londýnské burzy.