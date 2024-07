Čínské podniky měly v červnu na evropském trhu s elektromobily rekordní podíl

Čínské automobilové značky měly v červnu na trhu s elektromobily v Evropě rekordní podíl 11 procent a zaznamenaly i rekordní počet registrací. Výrobci se snažili zaregistrovat co nejvíce vozů před zavedením dodatečných cel, k nimž Evropská unie přistoupila u dovozu elektromobilů z Číny. S odvoláním na údaje výzkumné společnosti Dataforce to dnes uvedla agentura Bloomberg.



Vozy zaregistrované před 5. červencem mohly být zákazníkům prodávány bez dodatečných cel na dovážené elektromobily. Čínské značky tak v celém regionu v červnu zaregistrovaly rekordních více než 23.000 bateriových elektromobilů. Ve srovnání s předchozím měsícem to bylo o 72 procent více a dvakrát více než činil nárůst celkových registrací elektromobilů v červnu. Novým clům podléhá také dovoz elektromobilů, které v Číně vyrobily západní automobilky, jako je Volvo Car, a .



Výrobci elektromobilů na obou kontinentech spěchají, aby rozšířili výrobu elektromobilů v Evropě, a vyhnuli se tak novým clům. Mezitím hrozí, že napětí mezi Bruselem a Pekingem přeroste v obchodní válku.



Největší růst v počtu registrací zaznamenala čínská státní automobilka SAIC. Zhruba 40 procent jejích registrovaných vozů MG4 ale byly vozy, které zaregistrovali prodejci.



Analytici Dataforce upozornili, že zájem o elektromobily v Evropě podpořilo v červnu také zavedení pobídek v Itálii, které pomohlo zvýšit prodej bateriových elektromobilů v zemi na dvojnásobek proti předchozímu roku. Tento růst vynesl Itálii, která dosud v prodeji elektromobilů zaostávala, mezi šest největších trhů v evropském regionu. Ten vedle EU zahrnuje i Norsko, Švýcarsko a Británii.



Celkově bylo podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) v červnu v Evropě zaregistrováno 208.872 elektromobilů. To byl zatím třetí nejvyšší počet, za prosincem 2022 a březnem 2023.



Evropská komise v červnu oznámila, že od července uvalí na elektromobily vyrobené v Číně dodatečná cla až 38,1 procenta. Dosavadní clo činí deset procent a nově oznámená cla jsou ještě k tomuto poplatku.