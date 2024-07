Země EU váhají, zda podpořit dodatečná cla na elektromobily vyráběné v Číně

Členské státy Evropské unie váhají, zda podpořit dodatečná cla na elektromobily vyráběné v Číně. Němci jsou proti, Francouzi pro a Češi zatím nevědí. Pro Brusel je problém získat shodu pro svůj zatím největší obchodní případ. V případě, že cla začnou platit, hrozí Peking rozsáhlými odvetnými opatřeními. Uvedla to dnes agentura Reuters.



Německo, jehož automobilky loni třetinu prodeje uplatnily na čínském trhu, chce podle vládního zdroje uvalení cel zastavit. Naopak Francie patří mezi jejich nejtvrdší zastánce. Podle neformálního průzkumu agentury Reuters mezi vládami zemí EU však většina zemí stále zvažuje pro a proti této eskalující obchodní roztržky.



Otázka bude v nadcházejících týdnech předložena členům spolku v poradním hlasování, které bude pro Evropskou komisi (EK) prvním oficiálním testem podpory tohoto přelomovém případu. EU zahájila vyšetřování bez stížnosti ze strany průmyslu, což je první takový obchodní případ tohoto druhu.



Evropská unie už dříve uvedla, že předběžná cla až 37,6 procenta začne uplatňovat od 4. července. Dotkla by se čínských značek, jako jsou BYD, Geely a SAIC, a modelů Tesly, stejně jako a dalších západních automobilek, které vyrábějí v Číně.



Automobilky se v důsledku toho připravují na nové náklady v řádu miliard dolarů. Podle analytiků by takové opatření mohlo zpomalit jejich evropskou expanzi.



Členské státy EU budou v říjnu také hlasovat o tom, zda EK na konci svého vyšetřování navrhne víceletá cla. Ta by byla zablokována, pokud by proti nim hlasovala takzvaná kvalifikovaná většina nejméně 15 zemí, které představují 65 procent obyvatel EU.



Francie, Itálie a Španělsko, tedy země, ve kterých žije celkem 40 procent obyvatel EU, sdělily, že by cla podpořily. "Evropa se musí bránit, pokud jsou naše firmy poškozovány a nekonkurují si za rovných podmínek," uvedlo španělské ministerstvo hospodářství.



Česká republika, Řecko, Irsko a Polsko však podle oficiálních a vládních zdrojů agentury Reuters o otázce stále jednají. Belgie má jen prozatímní vládu a nizozemská vláda se utvořila teprve tento týden.