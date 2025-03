Fidelity International: Neodepisujte tradiční automobilky

Investoři se odvracejí od tradičních výrobců automobilů, protože se zdá, že tyto automobilky stále více zaostávají za výrobci specializujícími se výhradně na elektromobily. Toto uvažování je ovšem mylné, a proto jsou mnohé automobilky podhodnocené, píše ve svém komentáři akciový analytik společnosti Fidelity Tanay Dixit.



Trh příliš zdůrazňuje existenční riziko pro tradiční výrobce automobilů plynoucí z přechodu na elektromobilitu.

„Namísto vytlačení prvně jmenovaných se domnívám, že se podíl na trhu rozdělí mezi tyto tradiční automobilky a výrobce specializující se výhradně na elektromobily, jako jsou a BYD. Trh můj názor nesdílí a v dlouhodobém horizontu poměrně důsledně oceňuje tradiční automobilky na nulu. Pokud mám pravdu, pak investoři přeceňují komparativní výhodu nových společností vyrábějících elektromobily a podceňují jejich tradiční protějšky. Bude trvat nějaký čas, než se trh přizpůsobí, ale mohl by odměnit ty, kteří jsou ochotni vytrvat,“ vysvětluje Tanay Dixit, akciový analytik společnosti Fidelity.

Problém původních tradičních značek spočívá v přechodu celé výrobní linky a sítě dodavatelského řetězce z modelu se spalovacím motorem (ICE) na model s elektrickým pohonem. Tyto firmy si nepomohly tím, že byly pomalé, když se na scéně objevily elektromobily, a přenechaly tak výhodu společnostem, které od počátku směřovaly všechny své zdroje do elektromobilů. Společnosti vyrábějící elektromobily využily tohoto náskoku a nyní do svých vozů zabudovávají pokročilejší software, který si z velké části navrhují samy.

Přesto není situace pro tradiční automobilky tak špatná, jak by se mohlo zdát. Například debaty o a škrtech, které v poslední době provádí, jsou pravděpodobně přehnané. Každá společnost musela snížit své náklady, aby udržela krok s čínskými výrobci. „Očekávám, že dojde k přeskupení tradičních obchodních modelů s větším důrazem na vývoj softwaru, elektronickou architekturu, výrobu baterií a vertikální integraci napříč dodavatelským řetězcem. Je samozřejmě pravděpodobné, že některé společnosti padnou. Nebude to však taková krvavá lázeň, jakou trh v současnosti předpovídá,“ říká Tanay Dixit.

Ani společnosti vyrábějící výhradně elektromobily nemají všechno jednoduché. Zavádění trvalo déle, než se očekávalo, a míra osvojení se v USA pohybuje kolem 10 % a v Evropě kolem 20 %. Přetrvávají obavy ohledně dojezdu současných modelů elektromobilů a ukázalo se, že je náročné vybudovat potřebnou nabíjecí infrastrukturu. Elektromobily jsou také stále mnohem dražší než automobily se spalovacím motorem, protože náklady na baterie zůstávají vysoké.

A přestože se klade velký důraz na vysokou čínskou produkci, tyto společnosti se také potýkají s problémy při pronikání na západní trhy. V tomto případě hraje jejich status nováčka v jejich neprospěch – zákazníci se například stále obávají dostupnosti náhradních dílů a dlouhých servisních lhůt. Problémem je také známost značky.

„Domnívám se, že v roce 2025 dojde k vyvrcholení mnoha z těchto konkurenčních dynamik. Bude docházet k velkému odlivu zákazníků. bude přitahovat více pozornosti, protože pokračuje ve snižování nákladů. Pokud se mu to podaří, budou ho následovat i další menší společnosti. Mezitím bude trh pokračovat v devalvaci těchto společností, z nichž mnohé se již nyní obchodují se 40 až 50procentní slevou oproti svým dlouhodobým násobkům ocenění,“ dodává Tanay Dixit.

Současně je vidět, že čínské společnosti jsou v Evropě stále aktivnější. Například společnost BYD plánuje letos otevřít svou továrnu v Maďarsku s plánovanou kapacitou 200 000 vozů ročně, která by se v příštích letech mohla zvýšit až na 1 milion – pro představu, v roce 2024 bylo v Evropě zakoupeno přibližně 13 milionů vozů.

„Automobilový průmysl by mohl být na konci roku 2025 v trochu jiné situaci, než v jaké do něj vstoupil. Nemyslím si však, že by investoři měli ještě odepisovat své staré podíly – mají před sebou ještě spoustu kilometrů,“ uzavírá Tanay Dixit.