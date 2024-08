Další kroky k rozvoji elektromobility

Mark Fields, který stál v čele automobilky , hovořil na CNBC o vývoji na trhu s elektromobily. Podle CNBC jejich počet v USA stále roste, ale tempo růstu trhu se snižuje a jednou z hlavních příčin mohou být pokračující obavy z dojezdu. Fields k tomu řekl, že místo nich by spíše hovořil o obavách z toho, že řidič nebude mít kde svůj vůz nabít. Pokračující rozšiřovaní nabíjecí infrastruktury by takto mělo být jedním z faktorů, které budou trh s elektromobily posouvat dál.



Podle experta je důležité, aby nové nabíjecí stanice byly umístěny na jasně viditelných místech na ulicích. V současné době jsou totiž podle něj „často někde schované“. Druhým faktorem, který by měl napomáhat dalšímu rozvoji elektromobility, jsou pak nové modely těchto vozů, které budou pro běžné řidiče dostupnější z hlediska ceny. Tímto směrem kráčí například , což by mělo vést k masovějšímu používání elektromobilů. Důkazem toho by měla být Čína, kde je tento typ vozů používanější a jedním z důvodů jsou právě nižší ceny.



Čínské automobilky mají u elektromobilů rozdílnou strategii než ty americké. a jí podobné firmy totiž začínají s luxusnějšími modely a postupně se více zaměřují na modely s nižšími cenami určené většímu počtu zákazníků. V Číně naopak firmy začínaly právě s touto strategií, a to se projevuje na tom, jak tamní trh celkově vypadá. Následující obrázek ukazuje míru penetrace jednotlivých trhů elektromobily (letošní podíly elektromobilů na celkovém množství prodaných aut):



Zdroj: CNBC, Barclays



Fields se domnívá, že pokud americká centrální banka začne snižovat sazby, projeví se to i v nákladech financování u nákupů nových aut. Podle něj ale u elektromobilů nehraje tento faktor takový význam, důležitější je celkově vyšší úroveň cen ve srovnání s auty se spalovacími motory. K tomu se pak přidává cena pojištění, která je u elektromobilů výrazně vyšší. Snížení sazeb tak může pomoci celému trhu, ale ne výrazněji elektromobilům.



Na CNBC poukazují i na čínské snahy o rozvoj autonomního řízení. Fields si myslí, že tamní firmy ale také potřebují hodně kapitálu na rozvoj svých projektů. Čínský akciový trh ovšem úpisům nových akcií nefandí a tyto společnosti se tak v řadě případů obracejí směrem k americkému akciovému trhu. A pokud možno „ještě do voleb“.



Zdroj: CNBC