Korekce 2024 a tržní rovnováhy z posledních 25 let

Dnes srovnáme, kam se americké akcie nyní dostaly svou korekcí a jaké byly relativně delší dobu trvající tržní rovnováhy posledních 25 let. Měřítkem nám v obou případech budou valuace korigované o vliv změn ve výnosech vládních dluhopisů.



1. Technická k PE, EP a výnosům dluhopisů: Následující graf ukazuje vývoj rozdílu mezi obráceným PE a výnosy desetiletých vládních dluhopisů. Obrácené PE, tedy EP, bývá nazýváno ziskovým výnosem a je poměrem zisků na akcii k cenám akcií. Výše onoho rozdílu pak zjednodušeně řečeno ukazuje, jak moc jsou v danou chvíli valuace (tedy PE) taženy rizikovými prémiemi a očekávaným dlouhodobějším růstem zisků.



Konkrétně tedy platí, že čím vyšší je kvůli růstovému výhledu či nízkým rizikovým prémiím PE (relativně k bezrizikovým sazbám), o to nižší je EP relativně k těmto sazbám (a jejich rozdíl klesá). A naopak. Graf přitom ukazuje, že posledních 24 let přineslo v praxi celou škálu hodnot. Po roce 2000 se EP relativně k výnosům dluhopisů drželo nějakou dobu stále pod nulou. Na konci roku 2002 pak rozdíl obou proměnných najel na určitou hladinu, jejíž střed je zhruba kolem 1,5. Po roce 2008 se pak na čas objevila hladina u 3,5, pak rozdíl trendově klesal – valuace relativně k výnosům rostly, EP tedy relativně k výnosům klesalo:



Zdroj: X



2. Po korekci stále optimismus, srovnání s rovnováhami minulosti: V letošním roce se hodnoty v grafu dostaly pod nulu, současná cenová a valuační korekce je zvedla do mírných kladných čísel. Nicméně i z tohoto grafu je zřejmé, co jsem tu psal před pár dny. Současné dění na trzích může být vykreslováno jako mimořádná událost, ale celkově jde jen o mírnou korekci hodně vysokého optimismu na straně rizika a i budoucího růstu.



Pokud by například akcie měly teoreticky najet na onu hladinu kolem 1,5 (z období 2002 – 2007), znamenalo by to, že EP by nyní muselo dosahovat 6,4 % a PE tudíž 15,6. Místo současných cca 20. To neznamená, že by ceny musely klesnout o 22 %, stačilo by počkat si se stagnujícími cenami na 22 % kumulativní růst zisků. Pokud by se pak v tomto hypotetickém scénáři naplnila zisková očekávání predikovaná konsenzem (viz následující graf), na tuto novou rovnováhu by trh najel někdy v roce 2026:



Zdroj: X



Další dvě rovnováhy (rozdíl na 3 – 3,5) by samozřejmě implikovaly ještě nižší valuace – EP bylo relativně k výnosům dluhopisů výš a výš byl tudíž i jejich rozdíl. Mým cílem tu přitom není strašit dalšími poklesy trhu, či dlouhodobou stagnací cen. Spíše na takových příkladech vidíme, jak mimořádná stále jsou současná očekávání spojená s přínosy nových technologií.



3. Malá technická na závěr: Rozdíl mezi obráceným PE a výnosy desetiletých dluhopisů bývá až překvapivě často vydáván za rizikovou prémii akcií. Tj. je ignorováno, že svou roli hraje i očekávaný růst zisků a dividend. Matematicky lze jednoduše odvodit že jde o přílišné zjednodušení a z grafu vidíme, že po roce 2000 a v roce letošním by takové „prémie“ byly v záporu. Technicky to znamená, že investoři by za vyšší riziko dávali více peněz a nechávali si platit za to, že některá aktiva jsou méně riziková.