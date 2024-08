První známky ochlazení inflace v USA dávají trhům naději. Hlavní čísla vyjdou zítra. Po výměně vedení Starbucks připisuje přes 20 pct

Pouhých 24 hodin před zprávou o spotřebitelské inflaci údaje ukázaly, že index cen výrobců vzrostl méně, než se očekávalo. Pro konečnou poptávku se meziměsíčně zvýšil o 0,1 %, zatímco mediánová prognóza v průzkumu Bloomberg mezi ekonomy počítala s růstem o 0,2 %. Umírněná data o PPI poskytla další důkaz o ochlazení inflace. Tato čísla jsou ale jen předkrmem pro zítřejší hlavní chod v podobě spotřebitelské inflace. Pokud budou i zítřejší čísla chladnější, mohlo by to trhům nalít novou naději v brzké snižování sazeb Fedem.



I dnes akcie na začátku obchodování v USA reagují nárůstem o přibližně půl procenta. Stoxx Europe 600 se pohybuje kolem nuly.



Z firemních událostí se dnes dostala do popřední šaráda ve , kde dnes jmenovali generálního ředitele Chipotle Mexican Grill Briana Niccola novým generálním ředitelem a předsedou tohoto kavárenského řetězce, který nahradil Laxmana Narasimhana. Investoři toto rozhodnutí odměnili růstem o 21 %.



Dluhopisy rostou napříč křivkou, přičemž vedou zejména dluhopisy s kratší splatností. Výnosy amerických 10letých státních dluhopisů klesly o pět bazických bodů na 3,86 %. Německý 10letý výnos klesl o čtyři bazické body na 2,18 % a britský 10letý výnos klesl o tři bazické body na 3,88 %. Dolar klesá vůči euru o 0,1 %, britská libra roste o 0,3 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1932 0.0484 25.2161 25.1579 CZK/USD 22.9875 -0.1758 23.0890 22.9855 HUF/EUR 393.1175 -0.2951 394.4208 392.8185 PLN/EUR 4.2924 -0.3228 4.3066 4.2818

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8399 -0.0771 7.8572 7.8127 JPY/EUR 161.2945 0.2495 161.8000 160.8030 JPY/USD 147.1755 0.0214 147.9350 146.8920

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8549 -0.1868 0.8554 0.8531 CHF/EUR 0.9485 0.2881 0.9492 0.9459 NOK/EUR 11.8070 -0.0521 11.8286 11.7584 SEK/EUR 11.5163 0.1113 11.5288 11.4849 USD/EUR 1.0960 0.2319 1.0960 1.0914

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5120 -0.4083 1.5203 1.5111 CAD/USD 1.3730 -0.1044 1.3747 1.3724