Starbucks jmenoval nového CEO a akcie vystřelily o 21%

Společnost jmenovala generálního ředitele společnosti Chipotle Mexican Grill Briana Niccola novým generálním ředitelem a předsedou kavárenského řetězce, který nahradí Laxmana Narasimhana po více než roce ve funkci.

Finanční ředitelka Rachel Ruggeriová bude působit jako dočasná generální ředitelka do doby, než Niccol 9. září nastoupí do své nové funkce, uvedla společnost v prohlášení. Vedoucím nezávislým ředitelem se stane Mellody Hobsonová, předsedkyně představenstva společnosti . Narasimhan rovněž odstoupí ze svého místa v představenstvu.



Akcie rostou o 21 %, zatímco akcie Chipotle klesly o 12 %.



Náhlé změny ve vedení přicházejí poté, co aktivističtí investoři Elliott Investment Management a Starboard Value údajně ve společnosti nashromáždili podíly. a Elliott jednali o tom, že do představenstva společnosti přidají Jesseho Cohna, řídícího partnera aktivistického investora. Kavárenský řetězec rovněž zvažuje zřízení výborů, které by přezkoumávaly přidělování kapitálu a provozní zlepšení.



Niccol nastoupil do Chipotle jako generální ředitel v roce 2018 a v roce 2020 se stal předsedou představenstva společnosti. Před nástupem do Chipotle byl generálním ředitelem společnosti Taco Bell.

Zdroj: Bloomberg