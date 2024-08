Goolsbee: Nominální sazby byly nastaveny zhruba před rokem a od té doby se situace znatelně změnila

Prezident Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee na Bloombergu odpovídal na dotaz, zda nebylo ve světle posledních čísel z amerického trhu práce chybou nesnížit minulý týden sazby. Ekonom k tomu řekl, že Fed nemůže reagovat přecitlivěle na jednu sadu dat. V této souvislosti připomněl dosavadní vývoj, kdy se v závislosti na aktuálních datech objevovala řada spekulací jdoucích od sedmi snížení sazeb až po úvahy o jejich zvedání.



Cílem Fedu je podle ekonoma najít cestu, která by odpovídala celkovému vývoji a byla stabilní. Podstatné je, že monetární politika je nyní utažená a reálné sazby se nacházejí na nejvyšších úrovních za dlouhou dobu. Inflace přitom dál klesá a reálné sazby tudíž stále rostou. Pokud bude tedy nezaměstnanost nadále růst, bude muset centrální banka věnovat tomuto vývoji větší pozornost.



Goolsbee uvedl, že pokud by plná zaměstnanost v americké ekonomice odpovídala nezaměstnanosti ve výši 4,1 %, růst nezaměstnanosti nad tuto úroveň by ze zákona nutil Fed více se zaměřit na trh práce. K tomu dodal, že jedna sada čísel by ale neměla měnit celkový názor. Pro pokles sazeb je v první řadě nutný další pokles inflace, a to zejména v oblasti služeb. Podle ekonoma je tu vývoj slibný a pak platí, že centrální banka by měla vnímat i to, že reálné sazby se kvůli poklesu inflace zvyšují. V prostředí snižující se inflace by na takový vývoj měla ve vhodnou chvíli reagovat snížením nominálních sazeb.



Na Bloombergu zmínili analýzu , podle které by centrální banka měla ve světle nových dat jednat preventivně, tudíž by mělo dojít k poklesu sazeb ještě před zasedáním FOMC v září. Goolsbee na to reagoval tím, že citoval Paula Volckera, který hovořil o tom, že centrální banka má jednat a Wall Street má reagovat na její kroky. Ne obráceně. Ekonom podle svých slov chápe, že trhy se snaží odvozovat trendy z jedné sady dat. Pokud by tak ale postupoval i Fed, pak by například při předchozím přechodném růstu inflace zvýšil sazby, což by se nyní ukázalo jako jasná chyba.



K dotazům týkajícím se dlouhodobějšího vývoje sazeb ekonom řekl, že si nechce svazovat ruce. Klíčový je další pokles inflace, takzvaný dot plot, v němž jsou shrnuty predikce jednotlivých členů vedení centrální banky. Pro příští rok ukazuje na více než jeden pokles sazeb. Na závěr pak zdůraznil, že změny monetární politiky by neměly probíhat „náhodně“. Tedy ani tak, že politika bude utahována čistě tím, že klesá inflace a rostou reálné sazby. Nominální sazby přitom byly nastaveny zhruba před rokem a od té doby se situace znatelně změnila.



Zdroj: Bloomberg