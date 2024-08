Rožnov pod Radhoštěm pomáhá Evropě konkurovat v globální válce čipů

Rožnov pod Radhoštěm proslavily především frgály a skanzen s historickými dřevěnými stavbami. Pak přišlo oznámení, které rozbouřilo zdejší vody. Americký výrobce čipů ON Semiconductor si pro nové výrobní centrum za 2 miliardy dolarů vybral v červnu právě Rožnov. V posledních několika týdnech sem zavítali developeři, šéf místní univerzity a vládní úředníci s televizními štáby.

Zájem veřejnosti není překvapivý vzhledem k tomu, že půjde o největší investici zahraniční společnosti v České Republice za posledních třicet let. Odráží však také to, že plán vyrábět novou generaci mikročipů je důležitější než vyhlídky tohoto koutu střední Evropy. Společnost Onsemi rozšíří stávající závod na výrobu čipů pro elektromobily a průmysl obnovitelných zdrojů energie a již má připravenou zakázku pro . Úspěch je důležitý nejen pro město a stagnující českou ekonomiku, ale také pro schopnost Evropské unie zajistit si dodávky v rámci globálního boje o tyto kritické komponenty.

"Polovodiče se stávají páteří moderní ekonomiky," řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. "Čím více těchto nových technologií dokážeme vyrábět v tuzemsku, tím lépe pro naši ekonomickou bezpečnost."



Investice společnosti Onsemi je ve srovnání s některými technologickými projekty v jiných částech Evropy skromná. Současný rožnovský závod však již nyní hraje v rámci společnosti významnou roli, protože navrhuje i vyrábí polovodiče. To je klíčové pro posun české ekonomiky směrem k ziskovějšímu a méně náročnému průmyslu, než je tradiční výroba automobilů a automobilových součástek.



Zhruba 2 200 zaměstnanců Onsemi v Česku vyrobí denně 10 milionů čipů pro zákazníky z automobilového, průmyslového a telekomunikačního sektoru, jako jsou , Mercedes-Benz, , a Samsung Electronics. Ačkoli plánovaná investice vytvoří v příštích sedmi letech pouze 800 nových pracovních míst, společnost Onsemi očekává, že se roční tržby v Rožnově postupně zečtyřnásobí na nejméně 1,2 miliardy dolarů, protože rozšíření se zaměří na výnosnější polovodiče s vyšší kapacitou z karbidu křemíku.

Prvním úkolem je však zajistit, aby město s 16 000 obyvateli expanzi zvládlo. Aby se rozptýlily obavy místních obyvatel z nedostatku škol, lékařů a bytů, starosta Jan Kučera uvedl, že bude postaveno 300 až 400 nových bytů a město vynaloží ekvivalent 85 milionů dolarů na zlepšení místních silnic, parkování a dalších služeb.



"Snem každého starosty je brownfieldová high-tech investice od firmy, kterou už znáte a která přiláká vzdělané lidi," řekl Kučera v rekonstruované rožnovské knihovně. "A to je přesně to, co jsme získali."



Vyhlídka na vstup města do další průmyslové éry ostře kontrastuje s problémy, kterým čelí sousední region Ostravska. Od konce komunismu sužuje nejvýchodnější část České Republiky prudký úpadek tradičního hornictví a hutnictví a chronická nezaměstnanost. Právě letos v létě vyhlásila spící ostravská ocelárna platební neschopnost poté, co nebyla schopna platit účty za energie a mzdy svým téměř 5 000 zaměstnancům.



Výroba polovodičů v Rožnově sahá až do počátků studené války, kdy sem tehdejší komunistické Československo přesunulo část svého elektronického průmyslu z místa poblíž německých hranic. Po pádu Berlínské zdi se konglomerát - tehdy pod názvem Rožnov - rozpadl a jeho čipová divize byla prodána průkopníkovi v oblasti mobilních telefonů, společnosti , a později se stala součástí arizonské odnože Onsemi. Nový závod bude zajišťovat celý výrobní proces od kultivace krystalů karbidu křemíku až po konečný výrobek, a nebude tak rozdělen mezi závody Onsemi na třech různých kontinentech.

Graf: Od výkonnějšího k zaostávajícímu. Průměrný růst českého HDP vůči EU.

Zdroj: World Bank, Bloomberg



To znamená, že čipy se budou vyrábět blíže k zákazníkům v automobilovém průmyslu, který je tradičním tahounem české ekonomiky a nyní ho trápí rychle rostoucí mzdy, narušení globálního dodavatelského řetězce a konkurence čínských elektromobilů.



Měsíc po oznámení rožnovského rozšíření podepsala společnost Onsemi víceletou smlouvu na dodávky dílů z karbidu křemíku pro , vlastníka dominantního českého výrobce Škoda Auto. Právě i Škoda musely v posledních třech letech opakovaně omezit nebo pozastavit výrobu kvůli přerušení dodávek čipů vyráběných převážně v Asii.



Rozšíření rožnovského závodu je "důležitým krokem v úsilí o snížení závislosti EU na dovozu strategických komodit a komponentů," uvedla Helena Horská, hlavní ekonomka české pobočky a poradkyně premiéra Petra Fialy. Vzhledem k tomu, že čipy Onsemi se používají také v solárních panelech, mohla by podle ní investice nakonec pomoci snížit závislost země na automobilech.



Onsemi stále jedná s českou vládou a EU o finanční podpoře, která by mohla pokrýt asi čtvrtinu investice. Pokud vše půjde dobře, plánuje společnost příští rok začít stavět novou výrobní halu naproti svému stávajícímu areálu v Rožnově.



Jedna z obyvatelek Rožnova, Ivana, uvedla, že zde vidí dlouhodobější přínos pro Českou Republiku, nicméně vyjádřila obavy z tlaku na veřejné služby kvůli přílivu nových pracovníků. Už tak je dost těžké najít zubaře pro její děti, řekla. "Mám smíšené pocity," řekla Ivana, která si při rozhovoru s médii nepřála být jmenována celým jménem. "Vím, že je to důležité pro zemi a dobrá reklama pro Rožnov. Ale obávám se, jaký to bude mít dopad na místní obyvatele."



Politici a podnikatelé projekt skutečně prohlašují za přínos pro Česko. Nejnižší nezaměstnanost v EU se ukázala být spíše prokletím než požehnáním. Růst mezd po léta výrazně převyšuje produktivitu, což přispělo k inflační krizi, z níž se země stále vzpamatovává.

Česká Republika začala zaostávat i za svými chudšími regionálními vrstevníky, pokud jde o investice ze zahraničí, zejména do nových technologií. Před rokem si společnost vybrala pro montážní a testovací závod na čipy v hodnotě 4,6 miliardy dolarů sousední Polsko, zatímco nedaleké Maďarsko se stává evropským centrem pro výrobu baterií do elektromobilů. Podle Aleše Cába, šéfa české pobočky americké společnosti, chce Onsemi pomoci tuto mezeru zaplnit. Jakmile se vytvoří nové dodavatelské řetězce, automobilky a další odběratelé čipů u nich pravděpodobně zůstanou nejméně dvě desetiletí, předpověděl.

"Nyní máme šanci naskočit do rozjetého vlaku," řekl Cáb v rožnovském sídle společnosti. "Taková příležitost se otevírá jednou za velmi dlouhou dobu."



(Zdroj: Bloomberg, ilustrační foto: TSMC)