Nvidia v čele výprodejů na Wall Street. Tlak se přenese po Asii na evropské burzy

Americké obchodování zažilo po dni svátku prudké výprodeje, v jejich čele stál dosavadní král na poli AI a také z pohledu růstu ceny akcie . Ta je pod rostoucím tlakem antimonopolních regulátorů. Výprodej, který na úrovni indexu Nasdaq překonal 3% a byl nejprudší od července, se přenesl do Asie a přenese se také do evropského obchodování.

Futures: DAX -1,3 %, CAC -1 %, FTSE -0,9 %. DJIA -0,3 %, S&P 500 -0,4 %, Nasdaq -0,6 % .

Akcie oslabily v řádném obchodování v USA o 9,53 % ke 108 dolarům a tlak pokračoval v aftermarketu. Obava o tlak a další vývoj boomu, stojícího na AI, se následně přenesl do Asie na například tchajwanské čipaře a tamní index oslabil o více jak 2 %. Na akciích se podepisují stále více intenzivní požadavky antimonopolních regulátorů, jejich dotazy jsou detailnější a nabývají závazné povahy, shrnuje agentura Bloomberg.

Do dění promluvila také včerejší americká makrodata v podobě ISM indexu, ukazujícího na aktivitu v americkém průmyslu. Index zklamal posunem na 47,2 z 46,8 bodu při očekávání trhu na 47,5 b., zejména však zůstává nadále přesvědčivě pod 50 body, což je hranicí lomící útlum a oživení.

Nepovzbudila ani zpráva agentury Reuters, shrnující, že by po vleklém propadu cen akcií mohl být vyřazen z indexu DJIA . V takovém případě by jej zřejmě nahrazovaly právě akcie nebo .

Výprodej na akciových trzích v úvodu srpna se v danou chvíli ukázal byl pauzou v rámci býčího trhu. Otázkou je, v co se rozvine výprodej aktuální. Jak S&P 500 tak Nasdaq procházejí nejhorším startem do září od let 2015, respektive 2002. Na maxima se vydává index volatility na Wall Street, přezdíván index strachu, VIX. Trh nyní zaceňuje pokles sazeb Fedu o více jak 2 % na horizontu 12 měsíců, což je nejprudší očekávání od 80. let minulého století.

Pohlédněme také na domácí trh. Zde získaly akcie Kofoly podporu analytiků zvýšením cílové ceny na 402 z 313 Kč při potvrzeném doporučení „koupit“.