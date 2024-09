Trápení Intelu: Bude po vleklém propadu akcií vyřazen z indexu Dow Jones? Nahradí jej Nvidia nebo Texas Instruments?

Čipová společnost a softwarová firma se jako první dvě technologické společnosti zařadily do akciového indexu Dow Jones . Stalo se tak koncem 90. let, v době rozmachu internetových firem. Nyní by ale prudký propad akcií mohl o místo v indexu připravit, upozornila agentura Reuters.



Analytici a investoři se domnívají, že bude z indexu Dow Jones pravděpodobně vyřazen. Poukazují na pokles akcií firmy v letošním roce o téměř 60 procent, což z firmy dělá nejhorší subjekt v indexu. Výrobce čipů má také nejnižší cenu ze všech akcií indexu.



Vyřazení z indexu by poškodilo již tak pošramocenou pověst firmy. promeškal rozkvět umělé inteligence (AI) poté, co se vzdal investice do OpenAI, a rostou ztráty v jeho divizi smluvní výroby, kterou začal budovat v naději, že bude konkurovat TSMC.



Ve snaze získat peníze a použít je na obrat v hospodaření, pozastavil vyplácení dividend a minulý měsíc se zprávou o hospodaření oznámil propuštění 15 procent zaměstnanců. Ale někteří analytici a bývalí členové správní rady se domnívají, že tyto kroky jsou pro výrobce čipů nedostatečné a přišly příliš pozdě.



Nejnovější výsledky mohou být posledním impulsem, který je nutný k tomu, aby byla společnost odstraněna z indexu Dow Jones , dodal stratég firmy Carson Group Ryan Detrick.



Společnost S&P Dow Jones Indices, která spravuje index Dow Jones , se odmítla vyjádřit k tomu, zda by firma mohla být odstraněna. Změny v indexu se provádějí podle potřeby. Poslední aktualizace byla v únoru, kdy byl odstraněn řetězec lékáren Wallgreens Boots Alliance, který se potýká s problémy, a nahradila ho firma .com.



Důležitým prvkem pro zařazení do indexu je cena akcií, na rozdíl od indexu S&P 500, který bere v úvahu tržní hodnotu. Výbor pro výběr indexu Dow Jones sleduje, aby cena nejdražší akcie v indexu nebyla více než desetinásobkem ceny nejlevnější akcie v indexu. V současnosti je ale cena akcií firmy s nejvyšší vahou, Group, přibližně 29krát vyšší než cena akcií firmy .



Intel patří také k nejméně vlivným členům indexu. Jeho váha na základě ceny z 29. srpna, která byla 20,13 USD (457 Kč), činí pouhých 0,32 procenta.



Vyloučení by sice mělo větší dopad na pověst firmy , ale zasáhlo by i cenu akcií. Ta se již proti rekordu ze srpna 2000 propadla o více než 70 procent a tržní hodnota firmy se poprvé za posledních třicet let dostala pod 100 miliard USD.



Analytik firmy Gabelli Funds Ryuta Makino se domnívá, že by v indexu Dow Jones mohl nahradit výrobce čipů . Akcie firmy stouply letos o více než 160 procent a díky zásadní roli, kterou její čipy hrají při rozvoji generativní AI, se zařadila mezi nejhodnotnější firmy na světě. Šance na její zařazení do indexu zvýšilo i květnové rozdělení akcií. Někteří investoři se však domnívají, že by mohla být pro index příliš nestabilní, Dow Jones obvykle preferuje stabilnější akcie.



Další možností by mohl být téměř stoletý výrobce čipů s významnou výrobní kapacitou ve Spojených státech , uvedl manažer firmy Synovus Trust Daniel Morgan. Akcie firmy letos stouply o více než 20 procent a pohybují se kolem průměrné ceny složek indexu Dow Jones , která je zhruba 209 USD.