Wall Street padá spolu s techy, po datech ztráty prohlubuje

Američtí hráči se po prodlouženém víkendu vložili do hry naladěni na prodej. Wall Street odstartovala propadem a své ztráty během odpoledne prohlubuje. Přispívají k tomu nová data, konkrétně index ISM, který se za srpen zlepšil jen mírně, zaostal za odhady a zůstal výrazně v negativním pásmu, tedy pod neutrálními 50 body. V reportu sice najdeme některé příznivé body, ale také zrychlení poklesu nových objednávek či produkce. Celkově negativní dojem převládá.

Jenže ISM zasáhl do obchodování až v době, kdy indexy už mířily dolů. Nevypadá to, že by prvotním impulsem byla jiná zpráva. Možná ale před zásadním reportem z trhu práce (pátek) investoři redukují dlouhé pozice, poté co se klíčové indexy za srpen rychle zvedly a některé vrátily na maxima.

Směrem dolů dnes trhy v zámoří táhnou hlavně technologie, mezi nimiž jako obvykle svítí pohyb na Nvidii (-8 pct). Energetický sektor sice vykazuje ještě větší pokles spolu s propadem ropy (Brent -4,5 pct), ale vahou se nemůže technologiím rovnat. Nasdaq Comp. klesá o 2,2 procenta, ztráty dalších indexů jsou mírnější, v Evropě jsou trhy asi procento v záporu.

Že dění na trzích řídí obavy z ekonomického vývoje, naznačuje i silná poptávka po dluhopisech, jejichž výnosy dnes padají v USA i Evropě. Eurodolar se po dílčích výkyvech obchoduje níž, a to momentálně na 1,1040. Koruna tak ztrácí hlavně vůči dolaru, ale i proti euru registruje ztráty, když se její kurz nachází na 25,08. Přítěží jsou jí kromě vývoje na hlavních trzích i domácí data o mzdách.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:19 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0883 0.1836 25.0911 25.0119 CZK/USD 22.7275 0.4887 22.7320 22.6050 HUF/EUR 394.0287 0.3344 394.2697 392.1567 PLN/EUR 4.2802 0.2315 4.2839 4.2696

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8620 -0.2501 7.8844 7.8563 JPY/EUR 160.9335 -1.0460 161.8510 160.5183 JPY/USD 145.8155 -0.7479 146.4040 145.1700

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8431 0.0974 0.8435 0.8407 CHF/EUR 0.9390 -0.4126 0.9445 0.9375 NOK/EUR 11.8071 0.6950 11.8172 11.7152 SEK/EUR 11.3912 0.3897 11.3987 11.3480 USD/EUR 1.1038 -0.2985 1.1073 1.1034

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4888 1.1139 1.4898 1.4724 CAD/USD 1.3549 0.3853 1.3561 1.3492