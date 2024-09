Matejka z JPMorgan: Akciová rally se může zastavit, i když Fed sníží sazby

Podle stratégů se může rally akciového trhu zastavit u rekordních maxim, i když Fed zahájí vysoce očekávaný cyklus snižování sazeb. Tým vedený Mislavem Matejkou, který letos patřil k nejvíce medvědím, uvedl, že jakékoli uvolnění měnové politiky by bylo reakcí na zpomalení růstu ekonomiky, čímž by se jednalo o „reaktivní“ snížení sazeb. Další překážkou je sezónní trend, přičemž září je pro americké akcie historicky nejhorším měsícem.



"Ještě nejsme venku z lesa," napsal Matejka v komentáři a zopakoval svou preferenci defenzivních sektorů na pozadí poklesu výnosů dluhopisů. "Indikátory sentimentu a pozic nejsou ani zdaleka atraktivní, politická a geopolitická nejistota je vyšší a i sezónně je září náročnější."



Po propadu v prvních srpnových dnech se index S&P 500 zotavil a na konci měsíce byl poblíž rekordního maxima díky sázkám na to, že Fed začne na svém příštím zasedání 17.-18. září snižovat úrokové sazby. Index MSCI All-Country World je na historickém maximu. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg klesl v září tento americký benchmark za posledních pět let v průměru o 4,2 %.







Obchodníci také očekávají řadu ekonomických dat, včetně zprávy o pracovních místech z tohoto týdne, aby získali další vodítka o zdraví ekonomiky. A jiní tržní stratégové, včetně Michaela Hartnetta z , nedávno varovali, že první snížení sazeb Fedu by bylo spíše katalyzátorem pro prodej akcií, než že by je posunulo výše.



Zdroj: Bloomberg