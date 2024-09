Evropská komise (EK) poskytne Ukrajině půjčku v hodnotě až 35 miliard eur (zhruba 878 miliard Kč). Oznámila to dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová při návštěvě Kyjeva. Půjčka je součástí plánu skupiny G7 poskytnout Ukrajině úvěr 50 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu Kč), jehož záruku mají tvořit výnosy ze zmrazeného ruského majetku.



"Je to další velký příspěvek EU k obnově Ukrajiny," napsala von der Leyenová na síti X. "Neochabující ruské útoky znamenají, že Ukrajina potřebuje pokračující pomoc ze strany EU," uvedla rovněž.



Lídři zemí skupiny G7 se na využití výnosů ze zmrazených ruských aktiv k poskytnutí úvěrové pomoci Ukrajině shodli na červnovém summitu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek prohlásil, že zmrazená ruská aktiva by měla být využita "k ochraně životů na Ukrajině před ruskou agresí".