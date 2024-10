Agentura pro energii opět snížila odhad růstu globální poptávky po ropě

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) dnes opět snížila odhad letošního růstu celosvětové poptávky po ropě. Důvodem je výrazné zpomalení spotřeby ropy v Číně. IEA ve své pravidelné zprávě o situaci na trhu s ropou rovněž uvedla, že v příštím roce by mohl nastat značný převis nabídky ropy nad poptávkou, pokud nedojde k výraznému narušení dodávek suroviny na trh. Cena ropy brent dnes padá o téměř 5 procent, přispěla k tomu zpráva, že Izrael nemá v plánu útok na íránská ropná zařízení



IEA letošní výhled zhoršila už třetí měsíc za sebou. Předpokládá nyní, že globální poptávka se v letošním roce zvýší o 862.000 barelů denně. Minulý měsíc přitom letošní růst odhadovala na 903.000 barelů denně.



Odhad růstu celosvětové poptávky po ropě na příští rok dnes IEA nicméně zvýšila, a to na 988.000 barelů denně z dříve předpokládaných 954.000 barelů denně. Celková spotřeba ropy by tak měla v letošním roce činit zhruba 102,8 milionu barelů denně a příští rok 103,8 milionu barelů denně, píše list The Wall Street Journal.



Růst celosvětové poptávky po ropě by měl být podle odhadů IEA v letošním i příštím roce výrazně pomalejší než v předchozích dvou letech, kdy se poptávka zotavovala z útlumu, který způsobila pandemie nemoci covid-19. "Poptávka v Číně nadále zaostává za očekáváním a je hlavní brzdou celkového růstu," uvedla IEA.



Odhady IEA pro globální růst poptávky jsou výrazně nižší než prognózy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Ta sice tento týden své odhady rovněž snížila, předpokládá ale, že růst poptávky bude v letošním roce činit 1,93 milionu barelů denně a v příštím roce 1,64 milionu barelů denně.

Zdroj: čtk, patria.cz