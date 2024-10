MMF: Globální veřejný dluh letos překročí hranici 100 bilionů dolarů

Celosvětový veřejný dluh v letošním roce překročí hranici 100 bilionů dolarů (zhruba 2,3 biliardy Kč), což odpovídá 93 procentům globálního hrubého domácího produktu (HDP). Ve své dnešní zprávě to předpověděl Mezinárodní měnový fond (MMF). Uvedl také, že do roku 2030 by se měl poměr celosvětového veřejného dluhu k HDP vyšplhat ke 100 procentům.



Měnový fond zároveň varoval, že veřejný dluh by mohl růst ještě rychleji, než se nyní předpokládá. Upozornil, že v politice se v posledních desetiletích čím dál více prosazuje vstřícný postoj k vyšším výdajům.



"Tlaky na výdaje k řešení ekologické transformace, stárnoucí populace, bezpečnostních obav a dalších dlouhodobých problémů narůstají," uvádí MMF. V případě mimořádně nepříznivého scénáře by se podle MMF mohl veřejný dluh v roce 2026 vyšplhat na 115 procent HDP.



Zpráva MMF o vývoji globálního veřejného dluhu přichází jen několik týdnů před prezidentskými volbami ve Spojených státech, které jsou největší ekonomikou na světě. Oba hlavní prezidentští kandidáti, tedy Kamala Harrisová za Demokratickou stranu a Donald Trump za Republikánskou stranu, slibují nové daňové úlevy a rozpočtové výdaje. Ty by mohly zvýšit federální dluh USA o biliony dolarů, píše agentura Reuters.



Nezisková organizace Výbor pro zodpovědný federální rozpočet (CRFB) nedávno odhadla, že rozpočtové plány bývalého prezidenta Trumpa by v příštích deseti letech zvýšily zadlužení USA o dalších 7,5 bilionu dolarů, zatímco plány současné viceprezidentky Harrisové by přinesly nárůst zadlužení o dalších 3,5 bilionu USD.



MMF ve své zprávě vyzval vlády k opatřením ke zlepšení stavu veřejných financí a varoval před negativními důsledky odkládání takovýchto opatření. "Čekání je riskantní. Zkušenosti ukazují, že vysoké zadlužení může vyvolat negativní reakce finančního trhu a omezit prostor pro využití rozpočtové politiky v případě negativních šoků," uvedl měnový fond.