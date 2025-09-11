Agentura IEA zvýšila prognózu těžby ropy i výhled růstu poptávky

Těžba ropy se bude v nejbližší době zvyšovat více, než se očekávalo. V letošním roce vzroste o 2,7 milionu barelů na 105,8 milionu barelů denně, uvedla dnes ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu Mezinárodní agentura pro energii (IEA). V srpnu počítala s růstem těžby o 2,5 milionu barelů denně. Poptávka se pak letos zvýší o 740.000 barelů denně, v srpnu IEA její růst odhadovala na 680.000 barelů denně.
Prognózu těžby IEA zvýšila v návaznosti na rozhodnutí producentů ze skupiny OPEC+ zvýšit těžbu. Agentura očekává, že zásoby budou ve druhé polovině letošního roku růst v průměru o 2,5 milionu barelů denně, což může vést k přetlaku na trhu. Přesto agentura varuje, že vývoj může ovlivnit eskalace sankcí, změny obchodní politiky či nové geopolitické události.
"Ropné trhy jsou ovlivňovány různými silami, přičemž potenciální ztráty dodávek vyplývající z nových sankcí vůči Rusku a Íránu jsou vyvažovány vyššími dodávkami ze skupiny OPEC+ a vyhlídkami na stále větší přebytky ropy," uvedla IEA.
Zatímco spotřeba rozvinutých ekonomik zůstává odolná díky nižším cenám, rozvojové země zaostávají. Celkově však IEA očekává, že roční spotřeba zůstane víceméně stabilní. Na straně nabídky dosáhla světová produkce v srpnu rekordních 106,9 milionu barelů denně, přičemž růst táhly především země mimo OPEC+, jako jsou Spojené státy, Brazílie či Kanada. Skupinu OPEC+ tvoří členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem.
Objem ropy zpracované v rafineriích se v srpnu zvýšil o 400.000 barelů denně na rekordních 85,1 milionu barelů denně, přesto IEA očekává pokles o 3,5 milionu barelů denně do října kvůli sezonní údržbě.
IEA letos předpovídá průměrné zpracování na úrovni 83,5 milionu barelů denně. Zásoby ropy se v červenci zvýšily o 26,5 milionu barelů, což znamená kumulativní nárůst o 187 milionů barelů od začátku roku. Přesto zásoby zůstávají 67 milionů barelů pod pětiletým průměrem, a to i přes jejich výrazné zvýšení v Číně.
Ceny ropy v srpnu mírně klesly, v případě severomořského Brentu zhruba o dva dolary na 67 USD za barel. Ačkoliv geopolitické napětí přetrvává mimo jiné v souvislosti s válkou na Ukrajině a sankcemi vůči Rusku a Íránu, obavy z nadměrné nabídky tlumí růst cen. "Trhy s ropou jsou rozkročené mezi geopolitickými riziky a rostoucími zásobami, což vytváří tlak na ceny," dodala IEA.
Skupina OPEC+ po letech škrtů zaměřených na podporu trhu s ropou od dubna zvyšuje těžbu. Nejnovější rozhodnutí o dalším růstu těžby přichází navzdory očekávání, že v zimních měsících na severní polokouli bude na trhu přebytek ropy. Největší přírůstky zaznamenala Saúdská Arábie a další producenti z Blízkého východu, přičemž většina dodatečných objemů byla využita regionálně.