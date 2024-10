IEA čeká letos přebytek nabídky ropy na trhu a slabou poptávku v Číně

Poptávka po ropě zůstane v letošním roce v Číně slabá, a to navzdory nedávným stimulačním opatřením Pekingu. Druhá největší ekonomika světa totiž elektrifikuje svůj vozový park a tempo růstu tam zpomaluje. Na globálním trhu pak bude přebytek nabídky. Řekl to dnes výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol.



Čína se v posledním desetiletí podílela na růstu globální poptávky po ropě 60 procenty. Její ekonomika v té době rostla v průměru tempem 6,1 procenta ročně. Nyní ale tempo růstu zpomaluje a její růst se pohybuje kolem čtyř procent, což znamená, že bude potřebovat stále méně energie, uvedl Birol. Upozornil také, že nadále poroste poptávka po elektromobilech, které se staly cenově konkurenceschopnými vůči konvenčním automobilům se spalovacím motorem.



"Dopad stimulačních opatření nebyl tak výrazný, jak někteří pozorovatelé očekávali," řekl Birol s odkazem na nedávná fiskální opatření Pekingu, jejichž cílem je podpořit ekonomický růst. "Je stále omezený. A podle toho, jak to vidíme dnes, bude velmi obtížné zaznamenat v Číně výraznější růst poptávky po ropě," cituje Birola agentura Reuters.



Ceny ropy na světových trzích se nyní pohybují kolem 70 dolarů za barel. Minulý týden navzdory rostoucímu geopolitickému napětí na Blízkém východě klesly o více než sedm procent.



Jedním ze dvou důvodů, proč je reakce na vývoj na Blízkém východě v případě cen ropy tlumená, je podle Birola slabá poptávka v letošním roce. Očekává se také, že poptávka bude slabá i příští rok. Dalším faktorem, který snižuje ceny ropy, je podle něj růst těžby od producentů mimo Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC), jako jsou Spojené státy, Kanada, Brazílie a Guyana. Tento růst je vyšší než růst globální poptávky po ropě.



Birol nyní očekává, že příští rok bude na trzích přebytek ropy, pokud nepřijdou zásadní změny v geopolitickém kontextu.