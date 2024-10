Munster: Tesla je dlouhodobě výrazně podhodnocena, krátkodobé uvažování je ale jiné

Gene Munster z Deepwater Asset Management na CNBC uvedl, že na něj udělala dojem tím, co viděl a slyšel na poslední akci zaměřené na robotaxíky. Podle tohoto investora zde byl jasně vidět rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým uvažováním. To, co Elon Musk řekl, přitom ukazuje, že robotaxíky jsou od své plně funkční podoby vzdálené minimálně tři roky. Investoři mohli být také zklamáni nedostatkem informací o dostupném Modelu 2. Dohromady se tím dá vysvětlit negativní reakce akcie na tuto akci Tesly.



Munster klade důraz na to, že „buduje základy autonomie“, tedy systému dopravy, který by se točil kolem autonomního řízení a robotaxíků. „Svět se pohybuje tímto směrem, dá se hovořit o tom, zda bude hlavní roli hrát Waymo, Cruise či .“ Její pohled na to, jak by mohl vypadat autonomní vůz, Robovan, ukazuje obrázek:





Zdroj: , CNBC



Munster také míní, že už je dnes jednoznačně technologickou firmou, nejen automobilkou. Chápe však, že krátkodobí investoři nyní nemohou ukázat na nic konkrétního, co by souviselo s robotaxíky a autonomií a co by z fundamentálního pohledu akcii pomáhalo. K tomu bylo jasně znát „ticho kolem Modelu 2“. Munster odhaduje, že na něm stále pracuje a na trh by mohl přijít někdy ke konci příštího roku. A firma „o něm momentálně nechce hovořit, aby neohrozila prodeje aktuálních modelů.“



Na CNBC poukázali na to, že v současné době je zejména automobilkou, čelí cenové válce s konkurencí z Číny a například v Kalifornii její tržní podíl klesá. Munster na to odpověděl, že on sám považuje Teslu za „hrubě podhodnocenou AI firmu“. Tedy společnost, která bude ve velkém těžit z umělé inteligence „a čas to prokáže“. Příští rok ale bude výrazně ovlivněný tím, jestli skutečně přijde s modelem, který by uspokojil zákazníky požadující nižší cenu.



Podle investora se totiž nyní celý trh s elektromobily vyvíjí tak, že jeho růstová část se přesunuje právě do segmentu levnějších vozů. U jako automobilky tedy bude důležité, zda v něm bude mít konkurenceschopný vůz, nebo zda segment zaberou jiné společnosti. Z tohoto pohledu vidí investor vývoj v roce 2025 jako potenciálně přelomový. Nicméně jak zdůraznil, dlouhodobější vývoj by měl ukázat potenciál Tesly v nových technologiích a podhodnocenost jejích akcií.



Zdroj: CNBC