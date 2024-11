Trh s ropou se podle IEA bude příští rok potýkat s nadbytkem dodávek

Trh s ropou se bude příští rok potýkat s nadbytkem dodávek. Světová poptávka po ropě bude v roce 2025 nižší než nabídka o více než jeden milion barelů denně (bpd). A to i v případě, že skupina OPEC+, která kromě Organizace zemí vyvážejících ropu zahrnuje také spojence ropného kartelu v čele s Ruskem, zachová stávající škrty. Ve své pravidelné měsíční zprávě o trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Svůj měsíční odhad růstu poptávky po ropě v roce 2025 ponechala beze změny, očekává, že poptávka v příštím roce vzroste o 990.000 barelů denně.



Růst globální poptávky po ropě nadále zatěžuje slábnoucí čínská poptávka. Ta klesala šest po sobě jdoucích měsíců až do září. Spotřeba Číny ve třetím čtvrtletí tak byla podle IEA o 270.000 bpd nižší než ve stejném období roku 2023.



IEA také mírně upravila směrem nahoru svou prognózu růstu poptávky po ropě v roce 2024. Zdůvodnila to vyšší než očekávanou poptávkou po plynových olejích v zemích OECD ve třetím čtvrtletí.



Výhled poptávky po ropě na letošní a příští rok zhoršil tento týden i OPEC. Důvodem jsou hlavně obavy o vývoj v Číně a v Indii, ale i v některých dalších regionech. Je to už čtvrtý měsíc za sebou, kdy kartel OPEC zhoršuje výhled.

Zdroj: ČTK, Patria