Mýty o trhu podle Invesco: Akciím se daří, když se daří ekonomice

Na vybrané mýty o fungování akciových trhů a vztazích kolem nich se zaměřuje komentář Kristiny Hooper, vedoucí stratéžky pro globální trhy Invesco. Dnes se podíváme na první z nich: Ekonomika musí být ve skvělé kondici, aby se jejímu akciovému trhu dařilo.

Není pravda. Příkladem jsou Spojené státy v roce 2009. Růst hrubého domácího produktu USA v tomto roce poklesl o 4,3 %. Přesto index S&P 500 v roce 2009 vykázal zisk 23,45 % z hlediska prostého výnosu cen a 26,46 % z hlediska celkového výnosu.



Ekonomické podmínky mohou být slabé, nebo dokonce velmi špatné, a akcie přesto mohou růst v důsledku různých katalyzátorů, jako je uvolnění měnové politiky, pozitivní ekonomická překvapení nebo jiná pozitivní překvapení u zisků. "Věřím, že je třeba sledovat oblasti akciového trhu, kde jsou „skvrny“ a nízká očekávání; tyto oblasti mohou mít značný potenciál růstu, kde může dojít k nějaké formě pozitivního překvapení, " míní Hooper.



Příkladem jsou akcie ve Spojeném království. "Podle mého názoru mají velmi atraktivní ocenění – poměr ceny k zisku (P/E) indexu MSCI UK je 12,86 a jeho forwardové P/E je 11,66 - a průměrný dividendový výnos je poměrně slušný a činí 3,64 %," soudí Hooper.

V krátkodobém horizontu panuje velká nervozita v souvislosti s podzimním rozpočtem, který bude zveřejněn koncem měsíce, a celkově je zde dlouhodobější negativní nálada co se týče potenciálu britské ekonomiky vzhledem k některým strukturálním překážkám. Já však vidím potenciál pro pozitivní překvapení. Rozpočet nemusí přinést tak vysoké daňové zatížení, jak se očekávalo, nebo možná samotné zveřejnění rozpočtu a odstranění této nejistoty může být pozitivním katalyzátorem pro akcie. Existuje také potenciál pro nějaké pozitivní ekonomické překvapení. Maloobchodní tržby ve Velké Británii za září byly lepší, než se očekávalo, přestože spotřebitelská nálada ve Velké Británii v poslední době klesá. Nezaměstnanost ve Spojeném království se v posledním tříměsíčním období snížila. Zářijový údaj o inflaci navíc naznačuje, že Bank of England má letos větší prostor pro snižování, což je další možný motor akcií.



Podobně jsou na tom i akcie v eurozóně. Nedávné průzkumy indexů nákupních manažerů (PMI) naznačují slabost ekonomiky, ale inflace výrazně poklesla, což naznačuje větší prostor pro Evropskou centrální banku (ECB), aby i v letošním roce snížila své sazby. Díky relativně nízkému ocenění – index MSCI Europe má P/E 15,2 - a dividendovému výnosu nad 3 % mají evropské akcie potenciál i v tomto prostředí. A to zejména vzhledem k tomu, že prognózy zisků byly sníženy kvůli obavám z rostoucích daní a možných cel. Očekávání jsou nyní ještě nižší, takže je zde pravděpodobně větší prostor pro pozitivní překvapení.