Investiční strategie: Nejjednodušší akciová strategie na světě

V pilotním díle povídání o investičních strategiích jsme si představili, jakým způsobem investuje, a co menším investorům radí, investiční legenda Warren Buffett. Pokud vás to povídání zase tolik nenadchlo, protože Buffettova strategie je kvůli jeho zcela mimořádným analytickým schopnostem nenapodobitelná, podívejme se na něco mnohem lépe uchopitelného a strukturovaného, a sice na strategii od nepříliš známého Edwarda Ryana. Tento investor ve své knize The World´s Simpliest Stock Picking Strategy nabízí, jak napovídá název knihy, údajně nejjednodušší strategii na světě pro vybírání nejlepších akciových titulů. V kostce doporučuje investorům kupovat akcie společností, které dobře znají, a sami rádi využívají jejich produkty. Pokud vám to něco připomíná, tak jste na něco podobného mohli narazit v knize One Up on Wall Street od Petera Lynche, který je jedním z nejúspěšnějších investičních manažerů v historii Wall Street.



Pojďme si nejdřív krátce představit autora této strategie. Edward Ryan strávil více než deset let v oboru institucionálního obchodování akcií a obchodování na vlastní účet. E. Ryan zároveň spolupracuje se správci těch největších investičních manažerů a nejlepšími analytiky na Wall Street. Jeho spravované portfolio dokázalo během čtyřletého období vynést 1200 %. A nyní se už podívejme na to, co vlastně tento investiční expert radí investorům. Jeho nejjednodušší akciová strategie na světě, jak jí on sám nazývá, je sestavena z několika postupných kroků. Tím prvním krokem je výběr produktů a následně firem, které je vyrábějí. Zajímat vás budou samozřejmě jen ty firmy, které jsou kotované na burze. Ryan doporučuje vytvoření seznamu takových firem a jejich následné rozdělení do tři skupin – do zelené, žluté a modré. Následně pak investujete 85 % částky vyčleněné na akciové investice do top firem ze zelené skupiny a 15 % do top firem ze žluté skupiny. Modrá skupina je spíše o jakémsi zásobníku potenciálních firem, které ještě nedosahují parametrů pro zelenou nebo žlutou.



Zelená skupina

- Jedná se o produkt nebo službu, kterou využívám často a opravdu ji oceňuji.

- Nemůžu jí nahradit nebo je velice nepravděpodobné, že bych jí nahradil.

- V nejbližší budoucnosti jí budu dál využívat a skutečně by mi chyběla, kdybych o ní přišel.

Žlutá skupina

- Jedná se o produkt nebo službu, který využívám pravidelně a budu využívat i v blízké budoucnosti.

- Považuji to za cennou službu/produkt, ale zvládl bych to i bez toho nebo bych ho dokázal nahradit.

Modrá skupina

- Tento produkt/službu jsem v minulosti využil, ale není to něco, co bych potřeboval, nebo něco, co bych považoval za výjimečné.

- Snadno bych to mohl nahradit něčím jiným.

V dalším kroku společnosti v jednotlivých skupinách seřaďte podle významu s těmi nejdůležitějšími na vrcholu seznamu. Poté už můžete přejít k samotné alokaci jednotlivých titulů do vašeho portfolia. Tak například, pokud máte 10 000 USD a v zelené skupině máte 10 firem, tak máte 8500 USD (85 %) rozdělení do zelených akcií tj. 850 USD na pozici. Místo rovnoměrného rozdělení ale Ryan doporučuje stanovit 850 USD jako střední hodnotu s tím, že do vašich top akcií v rámci skupiny by mělo o něco více, než dáte do těch, které se nacházejí v dolní polovině. Podobným způsobem můžete rozdělit částku 1500 USD (15 %) do akcií v žluté skupině. Zde je důležité si uvědomit a zhodnotit velikost vašeho portfolia, protože u menších portfolií se vám může stát, že se vám jednoduše všechny akcie z obou skupin do portfolia nevejdou. Podle Ryana to ale vůbec nevadí.



Další otázkou, která vás možná hned napadá, je, zda vše okamžitě nakupovat, nebo zkusit nákupy rozložit. Tento investor však na to nedává jasnou odpověď a doporučuje vždy uvážit konkrétní situaci a individuální preference.

1) Jedním ze způsobů, kdy koupit své vysněné tituly, je počkat si na pokles trhu. K tomu doporučuje využít jednoduchého technického indikátoru Stochastic. Standardní nastavení tohoto indikátoru je následující: %K perioda 14, %K zpomalující perioda 3 a %D perioda 3. Zjednodušeně dává tento indikátor nákupní signál, pokud se dostane pod 20. U jednotlivých akcií ale dostáváme tyto nákupní signály docela často, takže Ryan pro odhad správného času k nákupu doporučuje dobu, kdy Stochastic klesne pod 30 u širšího akciového indexu. Ryan se přiklání k indexu Dow Jones Industrial Average, ale stejně nebo lépe poslouží i index S&P 500.

2) Další variantou, jak načasovat nákupy, je jednoduše nakoupit vše v jeden moment s tím, že člověk stejně nikdy neví přesně, v jaké fázi trhu se právě nachází.

3) Třetí možností může být jednoduché rozložení nákupů v čase za účelem tzv. dollar cost averaging. I při této možnosti se investor nesnaží vstup přesně načasovat a spíše se snaží nákupní cenu časem zprůměrovat.

4) A jak by se zachoval sám Ryan? On sám na svém portfoliu by na začátku volil okamžité zainvestování poloviny portfolia, zatímco s druhou půlkou by vyčkával na ideální podmínky u indikátoru Stochastic, které jsou popsány v bodu 1).

Nyní, když máte své portoflio nakoupené, následuje jeho pravidelná údržba, prodeje a rebalancování. Každé tři měsíce byste měli svůj seznam firem ve skupinách revidovat. Pokud se vám třeba objeví v zelené skupině nová akcie, je dobré si ji do portfolia koupit. Pro prodej existují dvě jednoduchá pravidla:

a) Když objektivně usoudíte, že daný produkt/služba již nesplňuje podmínky pro zelenou skupinu a degradujete ho do žluté, tak prodáte půlku pozice.

b) Ve chvíli, kdy daný produkt/službu vyřadíte z žlutého nebo zeleného seznamu úplně, prodáváte celou pozici.

Při prodeji byste neměli brát ohled na časové hledisko. Pokud se vám daná služba/produkt pořád moc líbí, můžete danou akcii držet klidně i 30 let, a naopak, pokud se vám něco líbit přestane, neváhejte s prodejem ani po pár měsících. Co se týče rebalancování, je potřeba vždy vycházet z původního nastavení, že akcie ze zelené skupiny by měly tvořit přibližně 85 % a akcie žluté skupiny přibližně 15 %. Pokud by třeba nějaká akcie z žluté skupiny vyskočila prudce nahoru, a tím pádem by se zvýšil její podíl, tak je dobré tento zisk vybrat a reinvestovat jej do zelené skupiny.



Nyní se vraťme o krok zpět k nákupům a podívejme se na jedno z klíčových doporučení. Při nákupu jakékoliv pozice by totiž investor měl hedgovat svou pozici ve stejném objemu přes ETF na index S&P 500. Takže pokud koupíte akcie za 1000 USD, měli byste ve stejnou chvíli a ve stejném objemu nakoupit i ETF trekující S&P 500. Ryan pro tyto účely doporučuje například ETF pod tickerem VT, VTI nebo SPY. Dalším důležitým doporučením pro tuto strategii je diverzifikace, když do dané strategie by investor neměl dávat ani zdaleka všechny své úspory. Ryan sám doporučuje do této strategie alokovat přibližně 20 % svých úspor. Co se týče rozdělení mezi akcie a dluhopisy, tak tento expert radí zlaté pravidlo, kdy od 100 odečítáte svůj věk, a výsledné číslo použijete jako procentuální poměr pro nákup akcií. Pokud je vám 40, tak se dostanete na číslo 60, z čeho vychází, že 60 % investičního portfolia by mělo být v akciích a 40 % v dluhopisech.



Pokud vás tato strategie zaujala, doporučuji samozřejmě přečíst celou knihu. Možná už dávno nějakou podobnou strategii používáte sami a dnes jste narazili na nějaký nový detail, o který můžete tu vaši strategii vylepšit. Po dvou dlouhodobých strategiích se příště můžeme podívat na něco krátkodobějšího, co by mohlo zaujmout i méně trpělivé investory.