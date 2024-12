Roubini to vidí na vyšší inflační tlaky v USA. Jak investičně reagovat?

Třeba deregulace by mohla podpořit růst amerického hospodářství, ale jiné plány Donalda Trumpa by spíše zvedaly inflaci a růst brzdily. Pro Bloomberg to uvedl Nouriel Roubini, podle kterého do druhé skupiny patří například cla na dovozy z Mexika a Číny. Nebo „masová deportace“, ke které ekonom dodal, že naopak imigrace v posledních letech zvyšovala nabídku práce a tím omezovala růst mezd.



Z poptávkové strany by inflaci mohly zvyšovat plány na snižování daňové zátěže. A podle ekonoma může nová vláda sledovat i politiku slabšího dolaru, což by opět působilo inflačně. V neposlední řadě by Trump „mohl zasahovat do chodu centrální banky“, celkově tak podle Roubiniho politika nové americké vlády zřejmě přinese vyšší inflaci, tempo růstu by naopak mělo slábnout. Pokud by pak inflace skutečně vzrostla o několik procentních bodů, dají se čekat i výrazně vyšší výnosy dlouhodobějších vládních obligací.



Na otázku týkající se inflace a atraktivity bitcoinu Roubini odpověděl, že toto digitální aktivum je velmi volatilní, „jeden den je o 10 % výš, pak o 15 % níž.“ Není tedy vhodné pro ty, kterým jde o uchování hodnoty. Lepší je podle ekonoma z tohoto pohledu investice do zlata, krátkodobých vládních dluhopisů či obligací s výnosem chráněným proti inflaci. K tomu je možné přidávat komodity citlivější na vyšší inflaci.



Na Bloombergu k uvedenému dodali, že řada lidí fandících kryptoměnám uvažuje podobně jako ekonom, jemu ale u těchto aktiv vadí právě jejich vysoká volatilita. Je ale zlato skutečně tak dobrým zajištěním proti inflaci, jak Roubini tvrdí? Ekonom na to uvedl, že zlato má v době vyšší inflace „tendenci k růstu“. Ve světě, kde se centrální banky pohybují směrem od dolaru, může být zlato také dobrou investicí, podobně jako v době finančních krizí. I když „nejde o aktivum dokonalé, je ale lepší pro uchování hodnoty než kryptoměny.“



Na Bloombergu poukazují také na to, že Roubini stojí i za viníkem nového ETF, které má investorům poskytovat ochranu před zmíněnými riziky souvisejícími s možnými dopady politiky nové americké vlády. Tedy zejména proti vyšší inflaci, popřípadě stagflačnímu prostředí. Atlas America ETF má být „alternativou k vládním obligacím“.



Roubini k současnému investičnímu prostředí ještě dodal, že „jde směrem od dlouhodobých vládních dluhopisů k TIPS a dluhopisům krátkodobým“. Důvodem je právě očekávaná vyšší inflace, protože podle ekonoma si krátkodobé dluhopisy vedou v takovém prostředí lépe, opak platí o dlouhodobých dluhopisech. Roubini podle svých slov uvažuje konkrétně o tom, že by výnosy dlouhodobých dluhopisů mohly jít až na 7 – 8 %, což by znamenalo pokles jejich cen o desítky procent.



