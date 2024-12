Patria začíná pokrývat COLT CZ, ČEZ kupuje podíl v Energ-servis, Volkswagen ochromí stávka v Německu a futures jsou dnes smíšené

Patria Finance zahajuje pokrývání titulu COLT CZ Group. Jakub Seidler se stal od včerejška novým členem bankovní rady ČNB, kde nahradil Tomáše Holuba. kupuje podíl v brněnské společnosti Energ-servis. Pád francouzské vlády závisí na podpoře Marine Le Penové, která kritizuje rozpočet na rok 2025. dnes ochromí výstražná stávka v několika německých městech. Koncern Stellantis mění výkonného ředitele kvůli poklesu prodejů v USA. Prezident Joe Biden omilostnil svého syna Huntera v případech nelegálního získání zbraně a daňových deliktů. Ceny kakaa a kávy na světových trzích výrazně vzrostly. Futures jsou dnes smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,0 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX -0,1 %.

Patria Finance zahájila analytické pokrývání titulu COLT CZ GROUP, který patří k nejobchodovanějším titulům na pražské burze a četně vyhledáván je také klienty. Analytický tým Patria Finance stanovil investiční doporučení „koupit“ s cílovou cenou 832 korun za akcii, což je o 35 % nad posledním závěrem titulu na pražské burze. „V souvislosti probíhajícího konfliktu v Evropě a zvýšených výdajů států NATO … sdílíme pro akcie skupiny optimistický výhled. Přestože se titul od ceny IPO 290 korun v roce 2020 posunul již o více jak 100 procent na současných 618 korun za akcii, vidíme prostor pro další růst jak organický tak cestou akvizic,“ poznamenává analytik Patria Finance Jakub Blaha.



Novým členem bankovní rady České národní banky (ČNB) se dnes stává bývalý hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. V sedmičlenném nejvyšším orgánu centrální banky nahradil Tomáše Holuba, kterému skončilo šestileté funkční období. První jednání o nastavení úrokových sazeb čeká Seidlera 19. prosince, kdy bude bankovní rada naposledy v tomto roce rozhodovat o podobě měnové politiky.



Polostátní skupina kupuje podíl v brněnské společnosti Energ-servis, která se zabývá navrhováním i montáží fotovoltaických elektráren i větrných parků a dalších energetických řešení. kupuje podíl od mateřské firmy Energ-servis Holding, která byla dosud jediným vlastníkem. Jejich spojení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).



Pád vlády ve Francii není nevyhnutelný, pokud premiér Michel Barnier vyjde vstříc požadavkům krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) v rozpočtu na příští rok. V rozhovoru s nedělníkem La Tribune Dimanche to řekla vůdkyně RN Marine Le Penové. Později uvedla, že vláda ukončila jednání o rozpočtu sociálního zabezpečení, který by poslanci měli projednávat v pondělí. Hlasy jejího klubu jsou klíčové pro přežití kabinetu, který je ve funkci od září. O důvěře vládě by se mohlo hlasovat již v polovině příštího týdne. Francouzský ministr financí Antoine Armand prohlásil, že vláda nebude vydírána Marine Le Penovou kvůli rozpočtu na rok 2025. Euro prodloužilo ztráty a 10leté dluhopisy prodloužily pokles. Některé z největších francouzských společností už mají nyní nižší výpůjční náklady než vláda.



Devět míst automobilky (VW) dnes dopoledne ochromí výstražná stávka. Ta začne v 9:30 ve Cvikově (Zwickau) a poté se od 10:00 přidají další továrny, mimo jiné v ústředí ve Wolfsburgu. Ve 12:30 začne protest ve známé skleněné továrně v Drážďanech. Dnes ráno to podle agentury DPA oznámil odborový svaz IG Metall, podle kterého stávka potrvá asi dvě hodiny, poté se stejným způsobem zastaví práce v dalších směnách. Odboráři protestují proti ohlášenému rozsáhlému propouštění, snižování mezd a pravděpodobnému zavírání továren automobilky v Německu. Vedle Cvikova, Drážďan a Wolfsburgu stávky zasáhnou také výrobní místa v Hannoveru, Emdenu, Kasselu-Baunatalu, Braunschweigu, Salzgitteru a Saské Kamenici (Chemnitz). Jako poslední protest začne ve 12:30 v Kasselu-Baunatalu.



Mezinárodní automobilový koncern Stellantis mění výkonného ředitele, zatímco se potýká s poklesem prodejů zejména ve Spojených státech. Z funkce dnes po několika letech odstoupil Carlos Tavares, oznámila společnost, která vlastní značky Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler nebo Jeep. Dodala, že jmenování nového šéfa chce dokončit do několika měsíců, informují světové tiskové agentury.



Dosluhující americký prezident Joe Biden v neděli omilostnil svého syna Huntera v případech nelegálního získání zbraně a daňových deliktů. Agentura AP v noci na dnešek poznamenala, že Biden v minulosti slíbil, že zvláštní pravomoci ve prospěch své rodiny nepoužije. Biden v oznámení řekl, že dodržel slib nezasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti. Stíhání syna označil za nespravedlivé a účelové, protože Hunter podle něj čelil kauzám jen kvůli tomu, že je jeho syn.



Z komodit na světových trzích v prvních 11 měsících letošního roku výrazně zdražily především kakao a káva, jejíž cena se dostala na rekordní hodnoty. Zvyšují se i ceny zlata, stříbra či plynu. Naopak výrazně zlevnila pšenice, kukuřice či sójové boby, klesla také cena ropy. Hlavní komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku do konce listopadu klesl o jedno procento.