Vox.eu poukazuje na novou analýzu, která se zaměřuje na to, proč ekonomika eurozóny zaostává za tou americkou. Hlavní roli podle ní hrají tři oblasti. První jsou problémy výrobního sektoru, druhou ceny energií a třetí vývoj v Číně.



Francois de Soyres, Ece Fisgin, Joaquin Garcia-Cabo, Mitch Lott, Christopher Machol a Keith Richards v uvedené analýze ukazují i následující obrázek, který porovnává vývoj produktu ve velkých evropských ekonomikách a v USA. Ten je zde ve srovnání s rokem 2015 asi o 25 % výš, zatímco v případě Německa je to méně než 10 %. Německo je dokonce v tomto smyslu nejslabší mezi velkými evropskými zeměmi. Naopak nejvíce se Spojeným státům blíží Španělsko:





Ekonomové poukazují na to, že německé hospodářství hodně závisí na zemním plynu a na výrobním sektoru. To španělské je naopak více vychýlené směrem ke službám a turistickému ruchu. Data dokonce ukazují, že podíl výrobního sektoru na celkové ekonomické aktivitě „je v posledních letech negativně korelován s růstem ekonomiky“. Příčinou může být podle ekonomů vazba mezi výrobou a cenami energií. A také vliv monetární politiky, kdy vyšší sazby ECB mohly více doléhat právě na výrobní sektor. Rozdíl mezi cenami zemního plynu v eurozóně a v USA ukazuje druhý graf:





K Číně ekonomové uvádějí, že její snahy o posun k novému ekonomickému modelu se zatím projevují na dvou rovinách. Na straně jedné země snižuje dovozy, na straně druhé ale dochází k růstu jejích exportů do zbytku světa. Tento vzorec se pak jasně projevuje třeba v Německu, které zvyšuje své dovozy z Číny, ale jeho vývozy do této země klesají. Ekonomové také tvrdí, že v letech 2014 až 2016 nebyla znát výraznější korelace mezi růstem celé ekonomiky a tím, jak moc byla daná evropská země závislá na exportech do Číny. Pak se ale tato korelace začala objevovat s tím, že čím vyšší byl význam těchto exportů, o to utlumenější bylo tempo hospodářského růstu.



Na závěr ekonomové uvádějí, že evropskou ekonomiku ovlivňují strukturální problémy a vnější šoky. Klíčovou roli během vývoje v posledních letech ale podle dat hrály právě tři uvedené a vzájemně propojené faktory. Tedy ceny energií, význam výrobního sektoru a propojenost s čínským hospodářstvím.



Zdroj: Vox.eu