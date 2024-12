BlackRock: Dluhopisoví investoři by měli v roce 2025 hledat v Evropě, a ne v USA

Investoři, kteří hledají vyšší výnos z podnikových dluhopisů, by se podle měli podívat spíše do Evropy než do USA. Investment Institute ve svém výhledu na rok 2025 uvedl, že jeho experti preferují evropský úvěr před USA.



Tento názor by mohl mnohé překvapit, vzhledem k tomu, že Evropa v ekonomickém růstu dlouho zaostává za USA. Nicméně dluhopisový trh v Evropě se však zdá být navzdory tomu v dobré kondici, uvedla Amanda Lynam, vedoucí výzkumu makroúvěrů.



„Evropské úvěry se drží pozoruhodně dobře jak ve srovnání s USA, tak i v rámci evropských dluhopisů, kde dluhopisy s vysokým výnosem překonávají investiční dluhopisy. Takže trh v Evropě neodráží vážná rizika růstu,“ řekla Lynam.



Ocenění je podle dalším velkým pozitivem. Evropské dluhopisy s vysokým výnosem se obchodují zhruba o 100 bazických bodů, neboli o 1 celý procentní bod, levněji než v USA, a o 15 bps v průměru níže než během pěti let před pandemií, dodala Wei Li, globální hlavní investiční stratéžka u . Také dluhopisy investičního stupně jsou v Evropě levnější.



Na evropském dluhopisovém trhu existují určitý „strukturální pohon“, dodala Lynam. Trh je mnohem menší než ten v USA a Evropská centrální banka stále drží část těchto podnikových úvěru z předchozích epizod nákupů dluhopisů. A i některé americké firmy prodávají své dluhopisy v zámoří, takže to není čistě jen vyhlídkách Evropy.



„Je tu několik druhů protichůdných sil, které tento trh drží navzdory určitému oslabení růstu, které jsme viděli," domnívá se Lynam. A uznala, že navýšení globálních cel by mohlo zkomplikovat příběh hospodářského růstu po celém světě.



Jak si zahrát evropské dluhopisy



Expozice na evropské dluhu může být složitá, protože neexistují žádné velké burzovní fondy, které by se zaměřovaly výslovně na tento sektor. Na trhu však existují fondy s velkou koncentrací v této oblasti. Například SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF (IBND) a Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) mají podle webových stránek fondů více než 70 % své expozice na Evropu, včetně Velké Británie. IShares International High Yield Bond ETF (HYXU) má podle svých webových stránek více než 80 % své expozice na Evropu, ačkoli má pouze kolem 50 milionů dolarů aktiv.



Z těchto tří fondů si letos nejlépe vedl poslední jmenovaný, HYXU, s celkovým výnosem kolem 2 %, podle dat FactSet. Fond má také nejvyšší 30denní výnos SEC (anualizovaný výnos z dividend a úroků získaných za posledních 30 dní vydělený čistou hodnotou aktiv na konci tohoto období) ve výši 4,90 %.



