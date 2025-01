Den bohatý na data začíná opatrně na akciích i dluhopisech

Úterní dopoledne přinese data o prosincové inflaci v eurozóně. Může jít o zajímavý report potenciálně pozitivní pro euro. Včerejší údaje z Německa varovaly před proinflačními tlaky v Evropě. V zemi, která už dva roky balancuje mezi stagnací a recesí, stoupla inflace o půl procentního bodu a přiblížila se 3 procentům. Pokud by měl podobně vypadat celý blok, ECB se může zmenšit prostor pro snižování sazeb. Spolu s tím by se ekonomice dostalo menší podpory, ale euru by takové vyhlídky aspoň krátkodobě pomohly.

Odpoledne se pozornost jako obvykle přesune do zámoří. Od reportu JOLTS se čeká, že ukáže zhruba stejný počet otevřených pracovních pozic v listopadu jako v říjnu. Trend míří třetím rokem dolů, ale je celkem pomalý a poslední měsíce naznačily jeho možné přerušení. Pokud se to s přibývajícími čísly bude potvrzovat, investoři se jen utvrdí v názoru, že se od Fedu letos už nedá čekat příliš velké uvolnění politiky. Obrázek o trhu práce ale samozřejmě budou utvářet i další statistiky, viz zaměstnanost v pátek.

Později je ještě v plánu zveřejnění reportu ISM z nevýrobního sektoru. Tomu se vede v rámci americké ekonomiky slušně a tempo aktivity by podle odhadů mělo za prosinec vykázat zrychlení tažené hlavně novými objednávkami. Sledovat je však třeba i vývoj cenových tlaků v sektoru a také odpovědi firem ohledně nabírání zaměstnanců. Služby zatím spíše zaměstnanost zvedají, a to podle tohoto průzkumu pomalu.

Včerejší návrat investorů do technologií, kterému zřejmě pomohly zprávy o navyšování investic do datacenter nebo informace o nových produktech z CES 2025, dnes sice vyprchává, ale nevidíme korekci pohybu. Pozitivní krátkodobý trend tak zůstává v platnosti. Dopolední vývoj hlavních akciových indexů je přesto opatrný. Burzy ve Frankfurtu, Amsterdamu nebo Paříži přidávají pár desetin procenta, Londýn nebo Milán stejnou měrou klesají. Americké futures momentálně ukazují kladnou nulu.

Ani na dluhopisech nesledujeme nic velkého. Evropské výnosy se pohybují mírně nad včerejšími hodnotami, zatímco americké spíše pod nimi, ačkoli se během dopoledne lehce zvedají. Eurodolar zatím drží směr vzhůru a před zveřejněním inflace se posouvá na 1,0425. Na ropě ani zlatu nevidíme podstatnou změnu. Koruna ráno trochu zaváhala, ale s lepším zahraničním obchodem se vrací na 25,16 za euro. Celkově jsou pohyby kurzu jen drobné.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1598 -0.0080 25.1956 25.1496 CZK/USD 24.1245 -0.3820 24.2450 24.1210 HUF/EUR 415.8828 -0.0733 416.6053 415.1675 PLN/EUR 4.2504 -0.0662 4.2550 4.2465

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6391 0.4059 7.6418 7.5979 JPY/EUR 164.4180 0.3911 164.4435 163.7518 JPY/USD 157.6640 0.0298 158.4200 157.3750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8296 -0.0444 0.8305 0.8290 CHF/EUR 0.9424 0.2020 0.9433 0.9394 NOK/EUR 11.7510 0.1381 11.7520 11.7210 SEK/EUR 11.4686 -0.0918 11.4930 11.4601 USD/EUR 1.0429 0.3623 1.0434 1.0377

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5911 -0.6370 1.6033 1.5906 CAD/USD 1.4303 -0.2114 1.4350 1.4302