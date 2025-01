Nvidia představuje nové čipy, Německé polovodičové ambice jsou v ohrožení a evropské futures jsou v červeném

obnovila pokrytí a Monety. Generální ředitel společnosti Jensen Huang oznámil na CES v Las Vegas nové výkonné grafické karty. Německý plán stát se polovodičovou supervelmocí čelí problémům. Bývalý šéf kanadské centrální banky Mark Carney zvažuje, že nahradí Justina Trudeaua na postu premiéra Kanady. Akcie Tencentu a CATL byly zařazeny na černou listinu USA. Meta jmenovala tři nové ředitele, včetně Dana Whitea z UFC. Evropské futures jsou v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,4 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -0,4 %.

obnovila pokrytí s cílovou cenou 975 CZK a doporučením "držet" a také pokrytí Monety s cílovou cenou 170 CZK a doporučením "koupit".



Generální ředitel společnosti Jensen Huang oznámil v rámci klíčové prezentace na technologickém veletrhu CES na spotřební elektroniku v Las Vegas výkonnější grafické karty. Oznámené GPU jsou konstruovány podobně jako Blackwell, který používá ve svých akcelerátorech AI. Akcie před touto událostí prudce rostly.



Německý plán stát se polovodičovou supervelmocí naráží na problémy poté, co zastavil investici ve výši 30 miliard eur v Magdeburgu. Ambice kancléře Olafa Scholze vytvořit trvalé ekonomické dědictví je nyní ohroženo, protože v únoru budou nové volby. Cíl Evropské unie zvýšit svůj tržní podíl v celosvětové produkci polovodičů na 20 % do roku 2030 se tak zdá být nedosažitelný – úroveň v roce 2024 byla 8,1 %.



Bývalý šéf kanadské centrální banky Mark Carney řekl, že zvažuje, že nahradí Justina Trudeaua, který oznámil odstoupení z postu premiéra Kanady. On i bývalá ministryně financí Chrystia Freelandová vedou na seznam možných nástupců. Trudeau řekl, že se roky pokoušel zvyklat Carneyho, který je také předsedou Bloombergu, aby kandidoval za liberály.



Akcie společnosti Tencent a výrobce baterií CATL se propadly poté, co byly společnosti zařazeny na černou listinu USA kvůli údajnému napojení na čínskou armádu, což byl krok, který firmy označily za chybu.



Meta jmenovala do své rady tři nové ředitele, včetně výkonného ředitele UFC Dana Whitea, dlouholetý manažer s pevnými republikánskými vazbami a velký podporovatel Trumpa. Tento krok přichází poté, co prezident Mety pro globální záležitosti odstoupil. Sám Mark Zuckerberg přislíbil do Trumpova inauguračního fondu1 milion dolarů, stejně jako Jeff Bezos z Amazonu a generální ředitel OpenAI Sam Altman.



Donald Trump Jr. pocestuje tento týden do Grónska na překvapivou návštěvu arktického území poté, co jeho otec znovu rozdmýchal myšlenku koupit tento ostrov od Dánska. Nově zvolený prezident prohlásil, že vlastnictví a kontrola Grónska USA je pro národní bezpečnost „absolutní nutností“. Toto autonomní území ale usiluje o plnou nezávislost a sází na to, že jeho četné zdroje – od nerostných surovin po narůstající strategický význam – jej pomohou vtáhnout do sféry západních partnerů.