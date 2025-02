Commerzbank reorganizuje a zruší 3900 pracovních míst, především v Německu

V Německu banka plánuje zrušit 3300 míst. V současnosti má na svém domácím trhu přibližně 20.000 zaměstnanců na plný úvazek. Spoléhat se bude především na přirozenou fluktuaci a dobrovolné odchody, včetně odchodů do důchodu. Nová pracovní místa by pak měla vznikat například v mBank v Polsku a na pobočkách v Asii.Commerzbank je pod tlakem od doby, kdy UniCredit loni na podzim využila částečného odchodu německé vlády z banky a získala v ní velký podíl. Nyní italská banka drží 28 procent akcií . Šéf UniCredit Andrea Orcel zvažuje možnost převzít , italská banka však zatím nabídku na převzetí nepodala. Ze zákona by měla povinnost předložit akcionářům nabídku na převzetí poté, co by v ní získala 30procentní podíl.Vedení i zaměstnanci se brání zájmu Italů a označují přístup italské banky za nepřátelský. Nesouhlas vyjádřila i řada německých politiků. Německá vláda za globální finanční krize v letech 2008 a 2009 zachránila před bankrotem z peněz daňových poplatníků a stále v bance drží 12 procent akcií.Generální ředitelka Bettina Orloppová už několik měsíců pracuje na aktualizaci strategie, kterou dnes představila. Doufá, že tato strategie přesvědčí investory, že banka může prosperovat jako nezávislá společnost.Banka letos počítá s náklady na restrukturalizaci 700 milionů eur , což jí letos sníží zisk. Zvýšila ale své ziskové cíle, do roku 2027 plánuje zvýšit čistý zisk na 3,8 miliardy eur , předtím čekala zisk 3,6 miliardy eur . V roce 2028 počítá se ziskem 4,2 miliardy eur . Letos v lednu banka uvedla, že loni zvýšila čistý zisk o 20 procent na rekordních 2,68 miliardy eur Poměr nákladů k výnosům by se do roku 2027 měl snížit na 53 procent, což je o jeden procentní bod méně, než banka čekala dosud. V roce 2028 by měl podle aktuálních plánů klesnout zhruba na 50 procent. Loni náklady činily 59 procent příjmů.