Americké indexy dotahovaly slabý úvod

Hlavní zámořské dnes před otevřením burzy dostaly tvrdou ránu v podobě inflačních dat. Inflace v USA byla silnější, než se čekalo. To tedy snižuje pravděpodobnost snižování sazeb. Tématu se na našem webu věnoval do hloubky kolega Tomáš Vlk v samostatném článku. Tvrdou ránu dnes také dostaly americké dluhopisy, kde obchodníci rychle zacenili změnu očekávání a dluhopisy vyprodávaly. Klesla tak jejich cena a rostl výnos. Výnos státního US dluhopisu indikoval v závěru obchodování 4,63 %. Také se zásadně změnilo očekávání prvního snížení sazeb v letošním roce. To obchodníci aktuálně očekávají až v prosinci! O 2,5 % dnes klesla také cena ropy Brent. Ta reagovala na zprávu, že Donald Trump a Vladimir Putin zahájili debatu nad ukončením války na Ukrajině.

S&P 500 tedy dnešní den uzavřelo ve ztrátě, zatímco Nasdaq 100 dokázal drobně posílit. Tažen byl zejména akciemi Tesly, které po propadu přidaly přes 2 %. Posilovala také Meta, která rostla již 18 obchodní seanci v řadě. Silně dnes přidaly také akcie Health, které poskočily o 15 % poté, co řetězec reportoval výsledky. Společnost dokázala překonat odhady v rámci upraveného zisku. Analytici pak výsledky hodnotili velmi pozitivně.



Po dnešním inflačním reportu jsme již mohli sledovat i nervózní reakce některých analytiků, kteří upozorňovali, že pokud trend vzrůstající inflace bude pokračovat, můžeme letos vidět i zvýšení sazeb, které by pro akcie bylo negativní. Analytik z Bloomberg Inteligence komentoval, že očekává střednědobě vyšší výnosy na dluhopisovém trhu a zvýšenou volatilitu akcií. Zároveň dodal, že pokud se výnos desetiletého US dluhopisu dostane nad 4,8 %, očekává negativní tlak na valuaci akcií.



I zítra dostaneme další várku zajímavých dat v podobě průmyslové produkce v Eurozóně, která budou doplněna daty z amerického trhu práce a reportem PPI. V pátek nás pak bude čekat report HDP v Eurozóně a americká data z maloobchodu a průmyslové produkce.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,38 %, NASDAQ 100 +0,12 % a Dow Jones -0,50 %.