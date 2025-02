Trumpova cla by zasáhla i americké automobilky, akcie se chovají odpovídajícím způsobem

Bloomberg se zaměřuje na aktuální situaci na straně amerických automobilek, kterých by se velmi citlivě dotkla nová cla. Bloomberg na jednu stranu poukazuje na slova zástupců americké vlády, podle kterých by cla na země jako Mexiko a Kanada výrazně zvedla zaměstnanost v USA. Proti tomu ale stojí názory lidí, jako je šéf Fordu Jim Farley, který před několika dny jasně řekl, že dlouhodobější cla by pro americké automobilky znamenala miliardy ztrát a pokles zaměstnanosti v odvětví.



Bloomberg poukazuje na to, že akcie amerických automobilek zaostávají za celým indexem, k výraznému poklesu došlo zejména ve chvíli, kdy Trump ohlásil nová cla:





Zdroj: Bloomberg



Bloomberg zmínil odhady S&P Global, podle kterých je průměrná cena vozu dováženého do USA z Mexika asi 25 tisíc dolarů a po zavedení cel by se zvedla o více než 6 tisíc dolarů. Celkově by se nová cla dotkla asi poloviny nejpopulárnějších vozů v USA. Následující tabulka ukazuje odhady dopadů cel na vybrané automobilky, zdaleka nejvíce by je na ziscích pocítil .





Zdroj: Bloomberg



Podle Bloombergu mají vozy se spalovacími motory obvykle více než deset tisíc dílů, a proto je nerealistické, že by americké automobilky byly schopné všechny z nich získávat od domácích dodavatelů tak, aby se vyhnuly clům. Určitě nic takového nelze dokázat v kratším časovém horizontu. Automobilky navíc nedosahují nijak vysoké ziskovosti a nemají tedy mnoho zdrojů na to, aby učinily velké strukturální změny.



Bloomberg také připomíná, že americké automobilky se intenzivně snažily o přechod k výrobě elektromobilů, například sliboval, že do roku 2030 bude polovina jím vyráběných vozů s elektrickým pohonem. V poslední době ale bylo znát určité ochlazení na straně těchto plánů s tím, že posun směrem k elektromobilům nemusí být na straně řidičů tak rychlý, jak se předpokládalo. Předchozí americká vláda se přitom snažila tento proces podporovat, ale ta Trumpova hovoří o změně přístupu.



Pro americké automobilky je v takovém výrazně se měnícím prostředí složitější rozhodovat se o dlouhodobých investicích. A jak na závěr připomněl Bloomberg, situace už dávno není taková jako před mnoha desetiletími, kdy měly americké automobilky dominantní pozici na celém světovém trhu. Nyní je na něm mnohem více hráčů z řady dalších zemí a ti se řídí svou vlastní strategií.



Zdroj: Bloomberg