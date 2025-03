Trumpova cla ohrožují výměnu za 9,5 bilionu dolarů, varují za komoru i Apple, Exxon, GM nebo Ford

Celní spor mezi Spojenými státy a Evropou ohrožuje transatlantické komerční aktivity, jejichž hodnota v loňském roce vzrostla na rekordních 9,5 bilionu dolarů (zhruba 218 bilionů Kč) z 8,7 bilionu dolarů v předchozím roce. Vyplývá to ze studie Americké obchodní komory v EU (AmCham EU). Komora má přes 160 členů, mezi které patří například technologický gigant , ropný obr ExxonMobil či automobilky a Motor.



"Zjištění studie ukazují důležitost ekonomických vztahů mezi Evropou a USA a riziko spojené se zhoršením těchto vztahů. Pro firmy na obou stranách je transatlantická ekonomika víc než pouhý zdroj zisků. Je to společná geoekonomická základna, která jim poskytuje výhodu v ostře konkurenčním světě," uvedl šéf komory Malte Lohan. Představitelé USA a Evropy by podle něj měli zasednout k jednacímu stolu a pracovat na dohodě, která by byla pro vzájemnou ekonomickou spolupráci příznivá.



Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v pátek po rozhovorech s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a obchodním zmocněncem Jamiesonem Greerem uvedl, že EU a USA státy mají před sebou ještě mnoho práce, než se jim podaří zmírnit napětí ve vzájemných obchodních vztazích.



Ve Spojených státech začalo minulý týden platit 25procentní clo na dovoz veškeré oceli a hliníku. Evropská unie v reakci na to oznámila, že zavede od příštího měsíce protiopatření vůči americkému zboží v hodnotě 26 miliard eur (650 miliard Kč). Americký prezident Donald Trump navíc hrozí dalšími cly na zboží z EU. Argumentuje přebytkem EU v obchodování s USA a snahou podpořit domácí průmysl.



AmCham upozorňuje, že zahraniční obchod tvoří pouze část transatlantických komerčních aktivit. Tržby divizí amerických podniků v Evropě jsou podle komory čtyřikrát vyšší než vývoz ze Spojených států do Evropy. Tržby divizí evropských firem v USA jsou pak třikrát vyšší než evropský export do USA. "Dopady konfliktu se neomezí pouze na zahraniční obchod. Rozšíří se také do všech těchto dalších kanálů," varovala komora.



Odhadovaná hodnota komerčních aktivit mezi Spojenými státy a Evropou v loňském roce podle komory zahrnuje zhruba dva biliony dolarů v zahraničním obchodě se zbožím a službami. Dalších 7,5 bilionu dolarů tvořily tržby dceřiných společností amerických a evropských podniků.